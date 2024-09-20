黃心妙又曬床照話自己唔帶腦　藍色吊帶衫幾近走光勁牙煙

黃心穎的二家姐黃心妙，雖然已40歲先後誕下三名子女，但身材保持得相當好，向來活躍於社交平台，經常在Instagram上載尺度極大的性感照，甚至曾放大仔咬心妙耳仔合照令人側目。不時出遊的黃心妙，近日又上載性感床照自嘲無帶腦。



黃心妙被老公疑拍到「全裸」床照 都不及11歲大仔咬耳仔畫面衝擊

黃心妙無懼日本地震海嘯警報 無下裝性感照宣告：如期出發去大阪

黃心穎家姐黃心妙熱愛分享生活。（IG：@shelbywong）

黃心穎家姐黃心妙熱愛分享生活。（IG：@shelbywong）

黃心穎家姐黃心妙熱愛分享生活。（IG：@shelbywong）

大仔咬黃心妙耳仔，呢張相真係好大衝擊。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙到底有幾多套泳衣？（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙到底有幾多套泳衣？（IG：@shelbywong）

黃心妙經常與家人朋友四出玩樂，9月20日上載新相，身處大床上化行妝，穿上吊帶小背心超低胸幾近走光露點邊緣自爆瘀事：「藍色寶寶上線💙#過香港唔記得帶證件是什麼概念 #咁下次一定不會再忘記囉😆」原來長居澳門的黃心妙，與朋友經港珠澳大橋到香港時，發現未有帶證件無法過關，轉載朋友IG STORY自嘲：「平時淨係唔帶腦，今次漏多樣嘢啫。」

黃心穎二家姐黃心妙想過關到香港點知無拎證件。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙想過關到香港點知無拎證件。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙幾近走光邊緣。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙幾近走光邊緣。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙想過關到香港點知無拎證件。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙想過關到香港點知無拎證件。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙幾近走光邊緣。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙幾近走光邊緣。（IG：@shelbywong）

黃心穎二家姐黃心妙幾近走光邊緣。（IG：@shelbywong）