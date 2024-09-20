企業強人6-10分集劇情｜張曦雯背譚俊彥流產、陳豪被姜大衞迫下馬

《企業強人》6-10分集劇情劇透。《企業強人》由黃偉強作為編劇，伍冠楨為執導，由陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯領銜主演的一套以現代商業為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。

「企業係由人建構出嚟嘅，如果要喺人同利益之間作出取捨，我一定會㨂前者」，這句既是《企業強人》主角趙愷（陳豪飾）劇中無時無刻掛在嘴邊的對白，亦是劇集中心思想。(《企業強人》劇照)

企業強人｜6-10集分集劇情劇透

企業強人｜第6集劇情劇透 (09/23)

當年，張曦雯在接受切除腦瘤手術前，要求陳豪在她手術完成後為她戴上婚戒。陳豪親自告知龔嘉欣，世代將改為直營制度，因此需要與她解約……董事遊說譚俊彥，阻止陳豪取消加盟商制度……龔嘉欣拒絕接受直營制以及成為世代的員工，與陳豪鬧得不歡而散。2015年，股市動盪。姜大衞為了保護敬圖，教唆謝東閔使用偽造文件；而偽造文件的事情，吳子冲則向譚俊彥求助……世代一輛運載醫療物資的冷凍車在鄉郊失事，陳豪找來龔嘉欣救駕，龔嘉欣領着快遞車隊趕往肇事現場。

企業強人｜第7集劇情劇透 (09/24)

敬圖股價持續低迷，姜大衞萌輕生念頭……譚俊彥和張曦雯趕到，與龔嘉欣一同解決冷凍車失事危機，張曦雯看出龔嘉欣與陳豪關係不簡單。譚俊彥繼續與張曦雯曖昧，還故意提起龔嘉欣，以圖試探張曦雯對陳豪的反應。姜大衞告發謝東閔偽造文件，還花言巧語令謝東閔扛罪。敬圖被停牌，姜大衞要陳豪父債子還，挽救敬圖！陳豪與譚俊彥、張曦雯商議拯救敬圖，但成峰資本的投資人拒施援手……陳豪要說服世代物流眾董事注資敬圖，找來國際總商會會長說項。敬圖復牌後，股價回升。

企業強人｜第8集劇情劇透 (09/25)

謝東閔鋃鐺入獄，姜大衞安撫他。譚俊彥考慮可會注資無人機公司「天空城」……2018年，陳豪想統一大灣區物流業務，收購龔嘉欣的集運倉卻遭拒！陳豪表明若龔嘉欣不賣集運倉，就會單方面解約！龔嘉欣答應將集運倉賣給陳豪，但她將與家人返回海棠鎮。陳豪不捨龔嘉欣離開，向姜大衞買下兩巴仙世代股份，並請他轉贈龔嘉欣，讓龔嘉欣成為持份者留在世代。譚俊彥公開指人力是企業的包袱，不諱言世代要繼續發展，裁員是唯一選擇，結果引起軒然大波……

企業強人｜第9集劇情劇透 (09/26)

得悉龔嘉欣獨自前往佛山跟員工談判，陳豪心中忐忑……張曦雯希望陳豪別因與譚俊彥意見相左，就要他離開世代。龔嘉欣受傷入院，張曦雯見陳豪對她關懷備至，心頭一酸。譚俊彥向董事局請辭，陳豪親自平息工潮。2019年，譚俊彥加入成峰不久即取得優秀成績，更晉身成為高級合伙人。姜大衞藉天空城一事，挑撥陳豪與張曦雯……譚俊彥透過私家偵探調查，得悉張曦雯近日常跟陳豪密會；張曦雯在譚俊彥面前表現得若無其事，譚俊彥心裡又妒又怒……

企業強人｜第10集劇情劇透 (09/27)

姜大衞拉攏董事局成員，密謀將陳豪拉下馬；投票時，姜大衞一方突然有人倒戈。陳豪毋須下台，他更逼其餘要自己下台的董事出讓持股，要將世代私有化。董事們放棄周旋，姜大衞趁機買下他們的股份。陳豪沒有足夠資金贖回董事們的股份，只得將姜大衞留住……張曦雯提議為天空城引入第三方投資者，龔嘉欣拒絕。譚俊彥透過私家偵探，查得張曦雯背着他接受人工流產手術。張曦雯約見陳豪，遊說他再考慮為天空城引入投資者。二人見面後，張曦雯突然不適暈倒。

企業強人｜1-5集分集詳盡劇情劇透

企業強人｜演員

陳豪 飾 趙愷

世代物流主席兼CEO

譚俊彥 飾 徐道明

成峰資本高級合伙人,世代物流董事

張曦雯 飾 宋翹

成峰資本始創合伙人

龔嘉欣 飾 方芳

世代物流董事兼大灣區營運總監

姜大衞 飾 邢文浩

敬圖集團主席,世代物流董事