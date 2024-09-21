鍾培生拍片批港姐有鄉音　季軍楊梓瑤直認唔多識：好似聽過！

港姐季軍楊梓瑤因在《2024香港小姐競選》決賽問答環節中講了句「兩餸飯有楊枝甘露」而成為熱話，早前她在IG Story分享了一張食飯時配上楊枝甘露的照片，又引來網民討論。昨日（20/9）她出席活動接受《香港01》訪問時表示那天其實是和媽媽一起食飯，因為見到有楊枝甘露，所以才忍不住點了一杯。香港小姐2024｜兩餸飯真係有楊枝甘露？ 季軍楊梓瑤自抽勁識玩

應屆2024年香港小姐，冠軍倪樂琳，亞軍暨最上鏡小姐梁嘉莹，季軍楊梓瑤，友誼小姐王汛文。（葉志明 攝）

2024年香港小姐季軍楊梓瑤。（葉志明 攝）

「富四代」鍾培生於IG上討論《2024香港小姐競選》，拍片表示賽果令人失望。（截圖）

近日「富四代」鍾培生於IG上討論《2024香港小姐競選》，直言去了現場睇比賽後，更提及選了「有鄉音」的港姐令他失望。當然，他也有提及楊梓瑤講了句「兩餸飯有楊枝甘露」一事。

「富四代」鍾培生於IG上討論《2024香港小姐競選》，表示賽果令人失望。（截圖）

「富四代」鍾培生啲片真係好正。（截圖）

當被問到感受以及認不認識鍾培生時，季軍楊梓瑤就回答：「（知邊個係鍾培生？）好似聽過！（有冇睇過佢IG？）冇乜睇過。」提起鍾培生彈她有鄉音一事，她也回應：「廣東話冇咁好，我自己知道，但係同第一次做訪問有好大進步，同埋大家覺得我廣東話唔係咁好，但係我喺其他方面，譬如才藝、自信、表演，喺台上我係比較有自信。」

季軍楊梓瑤表示對鍾培生有印象，但係「唔多識」佢。（葉志明 攝）

荷蘭出生長大的楊梓瑤，表示懂得荷蘭文、英文、普通話、廣東話，以及學了四年德文和法文。記者請她示範用荷蘭文自我介紹，也相當流利，她說：「其實我唔清楚佢係咪講緊我，同埋我第一次聽到有咁嘅事情。」她坦言接受批評，且覺得自己已進步了不少。

季軍楊梓瑤坦承廣東話講得麻麻，表示會努力練習。（葉志明 攝）

當被問到會不會去鍾培生的IG留言時，楊梓瑤就回答：「肯定唔會啦。因為我都唔肯定佢係咪講緊我，我去回覆佢都好奇怪。（如果之後見面，會不會尷尬？）應該唔會，因為之後見面我會畀佢睇到我廣東話有更加大進步。」記者提議見面時教鍾培生講荷蘭文、德文和法文，她亦回答：「如果有機會就肯定教佢講荷蘭文啦，德文、法文都可以㗎。」

季軍楊梓瑤表示，如果有機會，會教返鍾培生講荷蘭文、德文或法文。（葉志明 攝）

季軍楊梓瑤表示，如果有機會，會教返鍾培生講荷蘭文、德文或法文。（葉志明 攝）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，14號楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生。（IG@amina.yeung）

鄧凱文小性感。（資料圖片）

鄧凱文小性感。（資料圖片）

擔任主持的崔建邦和陳美濤。（資料圖片）

鍾舒漫。（資料圖片）

鍾Sir 鍾志光。（資料圖片）