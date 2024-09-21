前TVB花旦高妙思病重逝世終年69歲　去年憔悴出席聚會身形消瘦

前TVB花旦高妙思曾演出《乘風破浪》、《楚留香》、《書劍恩仇錄》等劇集，但自90年代與丈夫思維移民意大利後就退出娛圈，已有多年沒公開亮相，直至2019年回港後就一直留在香港，不時與圈中好友聚會。不過今日（21日）資深傳媒人汪曼玲突然在IG發文公布高妙思的死訊，終年69歲。

高妙思曾演出《乘風破浪》。（Facebook@舊時香港）

今日（21日）資深傳媒人汪曼玲突然在IG發文公布高妙思（左一）的死訊。（IG@wong1224）

多次缺席聚會。（IG@wong1224）

汪曼玲在IG分享了幾張聚會照，並寫道：「在2023年的8月30號，我轉發這張封面給高妙思。她就覆我這段說話『時時望前莫後退，人人莫愁無伴侶，遙遙路長萬里也未覺疲累……哈哈，乘風破浪！此劇記憶猶新，還好像是昨天的事兒！我到過許多地方，千百中國香港人都記得此劇！謝謝汪汪』。今年因為很久不見，就在whatsapp找她，一直沒有回音，他們第一期訓練班的同學聚會，她已多次沒有出現。原來，她病重了，今日兩個姐姐才發出她已經逝世的消息。高妙思，一路好走！」

1975年的《乘風破浪》，講述5個女孩從離開校園到踏足社會所遇到的困難及挑戰，由趙雅芝、楊詩蒂、程可為、莊文清及高妙思演出。（IG@wong1224）

去年8月前TVB藝人蘇淑萍大搞生日會，一班演藝圈超級大前輩都有出席，文雪兒在IG Post出聚會照，並寫道：「蘇淑萍生日會，祝她身體健康！永遠美麗！」相中所見，除了胡楓、羅蘭等老戲骨之外，無綫第一期訓練班出身的呂有慧、程可為、高妙思、黃允財、劉緯民等都有現身。不過相比起同場的昔日花旦，高妙思變化較大，略顯憔悴。

去年蘇淑萍生日，一班演藝圈超級大前輩都有出席生日會。（IG@candymancandy）

風采不減當年！（IG@candymancandy）

程可為戴上珍珠耳環同頸鍊，貴氣十足，高妙思（右一）變化較大，略顯憔悴。（IG@candymancandy）