何太揚言唔會同「無國界醫生」客氣　甄妮疑以1字隔空反擊掀罵戰

《東張西望》何伯與何太最近幾乎堅持日日開直播與觀眾見面聊天，而眾所周知何太對於「黑粉」極度不滿，所以每當開直播的時候，也會就事件作討論，何太自從開直播開始已經有不少粉絲「課金」支持，她亦曾經稱將「課金」作捐獻用途，並且捐給無國界醫生，事件更吸引「樂壇風紀」甄妮關注。由於有太多網民向無國界醫生社交網就事件查詢，該機構澄清並沒有與「何太生活語錄」的頻道合作，而甄妮也有為這件事件表態！

何伯、何太因接受《東張西望》哭訴仔女攞走450萬而成為網絡紅人。（電視畫面）

甄妮有關注何太稱捐獻無國界醫生

甄妮曾在Facebook留言表態：「無國界～記得追佢要捐款喔！邊個碰親咸氏邊個玩完！我長期固定期～台灣無國界多多年，既然有佢捐，不需要我了！轉位！」她續指：「無國界恐有損失！必須向詐騙者舉報並要求賠償損失！國際慈善機構怎可任人踐踏，爛用名義枉財，出爾反爾，必須追責！出告票畀佢。若放縱詐騙得逞，曰後相繼出現此狀況不理，將如何取信於真正的善長仁翁？必須嚴懲不貸，殺一儆百，除後患！」

何太稱將「課金」捐給無國界醫生，事件更吸引樂壇天后甄妮關注。（網上圖片）

當甄妮得知何太的頻道「何太生活語錄」並沒有與無國界醫生合作，她就繼續發表言論：「『無國界醫生』聲明大噪！請趁勝追擊！臨門一腳！國際慈善機構，保衞信譽是為第一位，絕不容許他人侵犯！我回來了！誠守諾言！」她感慨地寫上：「終於發現，咸太才是世上最快樂的貨色，『吃喝拉撒』全世界關注日常，供養著，佩服！絕對應該驕傲！對HK地區，完全沒有任何貢獻，卻用盡HK人長久以來的資源分配，如此這般的模範，彼彼皆是。有生之年，還能欣賞到世界如此『亂相』，真沒白跑這一趟，眼福不淺。」

甄妮得知何太的頻道「何太生活語錄」並沒有與無國界醫生合作。（網上圖片）

由於有太多網民向無國界醫生社交網就事件查詢，該機構澄清並沒有與「何太生活語錄」的頻道合作。（網上圖片）

何太疑似以「過氣歌手」鬧甄妮還拖

何太也有關注相關留言，不過全程並未有在直播提及「甄妮」的名字，而是以過氣歌手稱呼對方，她表示：「百分百肯定無國界係唔敢告我，知唔知點解，佢知道啲人係加害我，如果佢告我，我會告佢誣告，我唔會同佢客氣，我仲會告嗰個老XX，到時我一請律師，肯定會搞掂嗰兩方，力爭我嘅權利，令我損失好大，經濟上係有損失。」她更單刀直入與這一位所謂的過氣歌手開拖掀起罵戰，她直言：「老娘都激到爆炸，你個X街過氣歌手，癲X，以為佢大石砸死蟹，嗰班黑粉成日害老娘，啲臭X唔死都冇用，成日唱衰老娘，佢要害我，挑機我，我咪陪佢玩，佢再要惹老娘火，我付出所有都要狙擊佢！」

何太因捐錢「無國界醫生」事件大感委屈曾經在直播爆喊！（網上圖片）

甄妮以1字隔空反擊掀罵戰

甄妮最後在社交網以黑底白字僅寫上「來」，疑似反擊何太，她事後又留言寫上：「狗嘴吐不出象牙！保留『法律追訴權』隨時奉陪！對此等劣種貨色，洗一個仙都係浪費！加大『無國界』後備力量，最後一擊！公衆人物，本就預咗被人批評嘅！信與唔信～在智者！只要能達到『目的』繼續狙擊！皮肉傷沒問題，請大家一起來！！」

甄妮最後在社交網以黑底白字僅寫上「來」，疑似反擊何太。（網上圖片）