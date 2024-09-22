應屆落選港姐率先跑出快過郭珮文？ 已亮相TVB新節目夥陳懿德合作

今屆港姐三甲已於上周誕生，但外界一直都認為，冇名次的港姐無需四出親善，反而更快有節目拍，去年的五強郭珮文（Juliana）便是一大例子，在TVB上位快過火箭，不但成為首位入劇組的港姐，選完一個月即「跑出」與黃宗澤拍《法證先鋒6 倖存者的救贖》，亦因參與《福祿壽訓練學院》、《愛·回家之開心速遞》而人氣急升。

落選港姐一般都快過三甲上位，郭珮文便是其中一個鐵證。（IG@julianakpm）

郭珮文在《法證6》飾演黃宗澤左右手。（劇照）

不過，有一位今屆落選佳麗，昨晚（21日）已率先現身無綫節目，速度快過Juliana，這位便是方思敏（Mandy）。昨晚無綫播出由袁偉豪、胡定欣主持的時裝設計真人騷《剪裁魔法師》，任職時裝設計師的Mandy正是其中一位參加者，將與其餘9位同行較量，由張曦雯、蘇永康、馬偉明（Walter Ma）、周汶錡和郭慶彬5位星級評判去評分。Mandy講到參賽目的：「想令更多香港觀眾認識我，令到時裝業多啲唔同風格、元素。」

時裝設計真人騷《剪裁魔法師》由袁偉豪、胡定欣主持。（TVB）

任職時裝設計師的落選港姐Mandy是節目其中一位參加者。（TVB）

她在節目上分享自己的理念。（TVB）

十位時裝設計師，右上為Mandy。（TVB）

五位星級評判。（TVB）

節目上，時裝設計師要以「中式」及「環保」元素，抽籤為藝人設計服裝，Mandy就抽中與上位主持陳懿德（德德）一組，雖然有關片段未播出街，但德德已率先在社交平台曝光該套服裝。

Mandy抽中為陳懿德設計服裝。（IG@taktakrachel）

德德表示好開心！（IG@taktakrachel）

Mandy表示與德德是「追夢Twins」。（IG@mandy_fong02）

其實Mandy 7月初參加港姐第二輪面試時已十分注目，因為她當時正正身穿由自己設計的喱士Tube Dress戰衣，成功突圍躋身25強！報稱是「時裝品牌主理人」的她當時向記者表示，自己比較內向，希望藉參選令自己外向一點，惟最終未能再晉身下一輪決賽。雖然有人覺得Mandy火速上位，但其實節目上都寫明這個時裝騷準決賽在6月8日舉行，連同前期籌備工作，仲早過6月22日港姐初選。Mandy亦有在社交平台解釋：「其實剪裁魔法師係港姐之前拍，今晚（21日）應該未有份出現住下一集先見到多啲我。」

Mandy參與港姐第二輪面試時，正正身穿自己設計的Tube Dress。（資料圖片）

她希望藉參賽鍛煉膽量。（資料圖片）

Mandy是港姐25強之一，惜無緣晉身決賽。（TVB）

時裝騷準決賽在6月8日舉行，連同前期籌備工作，其實仲早過港姐初選。（TVB）

而Mandy過往亦曾與藝人合作過，例如：吳若希、Lolly Talk的吳倩怡（Sinnie）、施匡翹，都著過她品牌的衣服！

吳若希曾身穿Mandy設計的服裝。（IG@szman_official）