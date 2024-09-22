應屆落選港姐率先跑出快過郭珮文？ 已亮相TVB新節目夥陳懿德合作
撰文：金秀玲
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今屆港姐三甲已於上周誕生，但外界一直都認為，冇名次的港姐無需四出親善，反而更快有節目拍，去年的五強郭珮文（Juliana）便是一大例子，在TVB上位快過火箭，不但成為首位入劇組的港姐，選完一個月即「跑出」與黃宗澤拍《法證先鋒6 倖存者的救贖》，亦因參與《福祿壽訓練學院》、《愛·回家之開心速遞》而人氣急升。
不過，有一位今屆落選佳麗，昨晚（21日）已率先現身無綫節目，速度快過Juliana，這位便是方思敏（Mandy）。昨晚無綫播出由袁偉豪、胡定欣主持的時裝設計真人騷《剪裁魔法師》，任職時裝設計師的Mandy正是其中一位參加者，將與其餘9位同行較量，由張曦雯、蘇永康、馬偉明（Walter Ma）、周汶錡和郭慶彬5位星級評判去評分。Mandy講到參賽目的：「想令更多香港觀眾認識我，令到時裝業多啲唔同風格、元素。」
節目上，時裝設計師要以「中式」及「環保」元素，抽籤為藝人設計服裝，Mandy就抽中與上位主持陳懿德（德德）一組，雖然有關片段未播出街，但德德已率先在社交平台曝光該套服裝。
其實Mandy 7月初參加港姐第二輪面試時已十分注目，因為她當時正正身穿由自己設計的喱士Tube Dress戰衣，成功突圍躋身25強！報稱是「時裝品牌主理人」的她當時向記者表示，自己比較內向，希望藉參選令自己外向一點，惟最終未能再晉身下一輪決賽。雖然有人覺得Mandy火速上位，但其實節目上都寫明這個時裝騷準決賽在6月8日舉行，連同前期籌備工作，仲早過6月22日港姐初選。Mandy亦有在社交平台解釋：「其實剪裁魔法師係港姐之前拍，今晚（21日）應該未有份出現住下一集先見到多啲我。」
而Mandy過往亦曾與藝人合作過，例如：吳若希、Lolly Talk的吳倩怡（Sinnie）、施匡翹，都著過她品牌的衣服！