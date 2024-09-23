「偶像級AV女優」明里紬做香港OL「扮工」　粉絲勁興奮：踩我！

據非正式統計，香港人平均有一半人生都在上班/公司中度過，所以說返工佔據了香港人大半人生也不為過。「子華神」都話過：「講得出『好鍾意返工』一定鬼上身。」之但係，有明里紬呢位女神級靚女一齊返工的話，成件事又會唔會唔同晒？

又有見面會啦，今次主角係「日本偶像級AV女優」明里紬。（IG@sixtoy6）

明里紬訪港，預告以辦公室OL造型出現。（網上圖片）

為滿足一班打工仔的幻想，SIXTOY特別重金邀請到「日本偶像級AV女優」明里紬，於10月5日親臨旺角出席粉絲見面會，屆時明里紬老師會以辦公室OL造型與粉絲們玩返日。吖！係「一齊返工」先啱！到時明里紬好大機會以透視清涼白恤衫，黑短裙，黑絲襪，高踭鞋出現，係咪好期待？對於今次明里紬訪港，預告着辦公室OL服裝現身，有網民知道消息後感到十分興奮，留言：「明里紬，踩我！」

明里紬擁有仙女級氣質和女神級顏值。（IG@akari.tsumugi）

出生於1998年3月31日的明里紬，目前為「IdeaPocket」及「Attackers」兩大片商的雙專屬女優，與其他「老師」不同之處為，明里紬在出道前就已經是一名寫真偶像，所以無論在身材樣貌方面均是一等一。

10月5日大家準時「返工」啦。（網上圖片）

明里紬擁有仙女級氣質和女神級顏值。（IG@akari.tsumugi）

以往明里紬曾參加多次台灣的成人展，而今次可算是首次出席由SIXTOY舉辦的香港粉絲見面會。被媒體及專業影評人評為「女神級新星」的她，入行後曾獲多個獎項，後來亦出演了不下80套作品，以出道5年，即平均每年也有20多套，產量相當多。

明里紬將出席由SIXTOY舉辦的10月5日香港粉絲見面會。（IG@akari.tsumugi）

據媒體報道，明里紬拍攝的風格亦相當多元化，不論是性感御姐，清純妹妹，人妻，學生或是公司主管等通通都飾演過，又難怪網民經常都講：「AV女優演技仲好過好多演員。」值得一提的是，雖說明里紬擁有「仙女級」氣質和「女神級」顏值，但骨子裡卻是典型宅女。明里紬曾表示過，除了與新有菜是好朋友，閒時會約埋去街之外，公餘時間幾乎都是待在家中。她曾試過待在家中長達一星期，是名副其實的「清新甜美小宅女」。

想與這位「清新甜美小宅女」、「偶像級AV女優」、「辦公室OL」一齊返工的話，就記得上Sixtoy.com買飛，準時到達啦！

明里紬將出席由SIXTOY舉辦的10月5日香港粉絲見面會。（IG@akari.tsumugi）

明里紬（Twitter@akari_tsumugi）

明里紬（IG@akari.tsumugi）

「最強Body」Julia月底希臘女神抵港 課金仲可以做情境男主角！

京香Julia依然魅力不減。（IG@julia.official_ac）

京香Julia曾於《花姐ERROR遊》中出現。

點擊下圖睇「最強Body」Julia京香粉絲見面會 花絮