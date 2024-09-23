何太因稱台灣為國家遭舉報　不滿被內地酒店下令遷出：去派出所傾

忘年戀夫妻何伯、何太因《東張西望》而聲名大噪，由於何太拒於公屋加何伯名，何伯無權居於該公屋單位，夫妻二人就過著「螞蟻搬家」生活，已於酒店居住超過一個月。不過由於他們犯眾憎又不時在直播曝露行蹤，住香港酒店屢被網民舉報及被酒店趕走，因此他們轉戰內地酒店，繼續恆常開直播。

何太為爭奪450萬拒將何伯名加落公屋，二人因而長居內地酒店。（直播圖片）

二人近日居於深圳一間何太自稱住了十幾年的酒店，原定住至9月26日，何太說自己已付錢，21日直播期間卻突然收到電話，估計是酒店下令二人搬走，她坦言不接受，何太又在電話中提到：「沒有啊，沒有這樣的事，哪有什麼？你這樣是很不好的，不對的，我明天跟你談，我明天找派出所跟你講。」到底是什麼原因令酒店寧願退錢都要兩人離開，甚至驚動派出所呢？

何太直播期間，酒店電話突然響起，她於是去聽電話，指對方的行為十分不好，期間表示：「我明天找派出所跟你講。」（直播圖片）

有網民就推斷，可能是與她日前的言論有關，她在深圳酒店直播時曾說：「台灣落後到咩啦……落後國家嚟㗎。」由於何太說台灣是「國家」，觸動不少網民神經，質疑她有否干犯分裂國家有關的罪行，遂錄下片段並提出舉報。

講到被酒店逼遷，她其後亦承認與這句言論有關，批評是「黑粉」小事化大、斷章取義：「其實嗰度冇乜嘢嘅，因為講咗一句好簡單嘅說話，又係嗰啲黑粉囉。黑粉咪咁樣惡搞我、斷章取義，黑粉成日都想搞到我坐監，搞到我一無所有，搞到我瞓街吖嘛！我只係講嗰個地方好落後，竟然啲黑粉都報警，加害我，即係攞啲嘢嚟玩我啫？所以搞到啲警察喺酒店出出入入，衰酒店咪話咁樣影響唔好乜乜囉，俾其他客人見到唔好囉。我同佢報警囉！我聽日同佢報警。啲黑粉都無惡不作、作惡多端……」她表示會維護自己的公民權利。

何太因在內地說了一句「台灣係落後國家」而遭舉報，酒店疑因此不再做她生意。（直播圖片）

此外，何太早前因為聲稱會將課金捐畀「無國界醫生」，惟組織卻發聲明指冇收到對方捐款，表示已就事件通知警方。有網民就向酒店舉報何太，指她在酒店進行呃錢等非法行為。