張敬軒巡舖做sales成功sell客 二千粉絲無懼紅雨通頂排隊

日前張敬軒於英皇娛樂樓高三層的期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」舉行見面會。雖然見面會當日天文台發出紅色暴雨警告，不過亦無阻歌迷熱情，早前已登記的六百歌迷無懼紅雨，一早到場排隊等候入場跟軒仔見面，而逾千未能入場的歌迷亦站滿舖外街道及時代廣場外的空地圍觀，場面墟冚。同日亦是軒仔「『HINSIDE OUT張敬軒演唱會』雙封面彩膠」及「『盛樂演唱會』雙封面白膠」開賣，為了搶得心頭好，歌迷早一晚已從popup store門外排隊，龍尾更一度伸延至後面的登龍街。參加見面會的歌迷、買碟人龍加上圍觀途人，高峰時，人群一度達二千多人，十分誇張。

雖然見面會當日歌迷人數眾多，但全部都有秩序入場，歌迷來自五湖四海，包括國內各大城市如北京上海廣州，亦有海外的澳洲、日本等，當中的澳洲歌迷更是即日來回，只為見軒仔一面。見面會期間，不少歌迷都禮貌詢問軒仔可否抱抱，軒仔都來者不拒，見面會頓時變成「擁抱大會」。除了見面、擁抱合照，歌迷亦爭取時間跟軒仔傾偈，軒仔亦發揮其幽默本色，例如見到一位身高超高的女歌迷，軒仔笑問：「你食咩大㗎？食到咁高。」有歌迷向軒仔報喜表示自己快要結婚，軒仔又問道：「你結婚，你諗清楚㗎嗱？」全場即時爆笑，最後當然衷心送上祝福。有歌迷跟軒仔攬攬後，軒仔便問道：「你好緊張喎，你個心跳得咁快，隻手又震晒。」

見面會結束後，仍有大量歌迷在舖外等候為見軒仔一面，為了答謝冒雨數小時仍等候的歌迷，軒仔特意走到概念店busking的玻璃櫥窗位置跟大家打招呼，「多謝大家，今日辛苦晒啦，落雨濕濕。希望大家多啲嚟我哋EEG嘅Pop-up Store玩啦，同埋多啲喺香港消費。」同時又向店舖對面時代廣圍觀的歌迷say hello，「Hello對面嘅朋友辛苦晒喇，多謝晒，辛苦大家啦，好多謝你哋好多人都山長水遠嚟到。」

軒仔呼籲大家留港消費，更身體力行，答謝完大家後，即到隔離幾個舖位的英皇鐘錶珠寶消費，由於仍有大量歌迷擠得行人路水洩不通，雖然是短短數十秒的路程，軒仔花了十分多分鐘才到達。英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼亦在店內迎接軒仔，軒仔在店內細心挑選金飾送給爸爸。除了自己消費，他又化身銷售員向顧客落力推銷金器首飾，成功sell客。