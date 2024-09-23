佘詩曼自爆曾問人借錢交稅　唔敢再玩股票：諗住快啲搵錢點知衰咗

佘詩曼今日（23日）現身中環出席銀行活動，並在台上分享自己的理財心得。佘詩曼接受訪問表示：「其實我都係慢慢學，其實我啱啱入行嘅時候都唔識。我最記得嗰陣時拍好多武打戲受傷就冇買到醫療保險，因為嗰陣時唔識。」她繼續指當時情況很慘需要醫藥費和住院，並表示：「費用好貴，但係都要靠自己畀，經過嗰一次之後我都要去買返醫療同埋危疾保險。」被問到當時拍攝武打場面，她說：「驚險嘅經歷就冇，悽慘嘅經歷就有好多，驚險就係幾層樓吊威也飛來飛去。」她提到最驚險的一次拍攝經歷：「雙膝跪咗喺地下，冇辦法都要繼續拍戲，一個禮拜之後，其實隻腳已經傷咗，真係痛到標眼淚，嗰陣時需要密集式去工作，而家都仲有少少舊患。」

佘詩曼今日（23日）現身中環出席銀行活動，並在台上分享自己的理財心得。（張祖銘攝）

佘詩曼重提當年拍攝受傷慘況。（張祖銘攝）

提到儲蓄習慣，她指剛入行不懂儲蓄，並笑言：「原來係要交稅，直頭係要問人借錢，自此開始就識得儲錢，只可以畀自己洗一半，另一半就係要儲起佢，同埋交稅，第一年裏面學識咗呢樣嘢，之後嘅生活比較安定。」被問到曾經作客劉嘉玲的節目表示過「唔夠膽買股票」，她說：「就係啱啱入行嘅時期，嗰陣時啱啱儲錢儲咗一半，啲人就話會賺㗎！咁我就試吓，諗住快啲搵錢點知衰咗，其實都唔關股票事，因為拍戲要日日開工，所以冇咁得閒睇股票升幅，人哋都放咗呢隻股票，我仲揸住，所以驚咗啦股票真係唔啱我。」至於活動上有專家分享退休需要2000千萬積蓄，她表示：「咁就係要儲錢，唔好放棄搵錢嘅機會。（已經賺到超過2000萬？）咁仲未想退休嘅，唔關幾多錢事，退休真係好悶。」至於會否投資買物業，她說：「呢個都係好好嘅選擇，但係其實都要睇時勢。」

佘詩曼指剛入行不懂儲蓄。（張祖銘攝）

被問到最近是否收到心儀的劇本，她表示：「未睇啱，仲睇緊，但係都好吸引。好似話拍攝要10月尾，就可能到出年年頭，或者今年年尾，有可能要少少緊接《新聞女王2》，等我睇晒劇本先。」講到日前擔任好友林峯澳門演唱會嘉賓，林峯主動提出與佘詩曼推出合唱歌，她說：「睇吓有冇需要，或者我哋再會合作拍嘢嘅時候，適合嘅就去試吓。」提到最近「小紅書」翻Hit黎瑞恩與佘詩曼當年在紅館合體演出的片段，她笑說：「我冇睇返，但深深記喺腦海中，真係超緊張，嗰陣時仲要跳舞，所以好驚好驚。」她指當時演唱Twins的經典歌曲時並沒有刻意分配「邊一位扮阿Sa邊一位扮阿嬌。」