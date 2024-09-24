我推的野男LIVE!｜張寶兒撞衫豹嫂鬥性感　7號Cash暖男背後有洋蔥

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持的TVB Plus選秀騷《我推的野男LIVE！》，引起話題。上周4組野男進行一對一對壘，每集都有成員被淘汰。上周一「胸猛隊」7號顏英豪（Cash）「46吋巨胸林子善」擁有最強上圍，被對方指定為第一淘汰目標，成為首名出局的野男。

7號Cash憑46吋巨胸及貌似林子善闖出名堂。

7號Cash憑46吋巨胸及貌似林子善闖出名堂。

因為兒時的遭遇，令7號Cash想開設一間孤兒院。

因為兒時的遭遇，令7號Cash想開設一間孤兒院。

現年25歲的Cash從事健身教練工作，擁有最強46吋巨胸，本身就是很好的生招牌。他被淘汰後接受訪問時笑言因為太強，所以成為對手打擊目標。Cash在節目中曾向主持支嚳儀透露，希望籌建一座孤兒院，他直言從沒有放棄這個願望︰「2021年去柬埔寨做義工，令我有價值觀衝擊，令我想起一座孤兒院。」

7號Cash不幸在上周被淘汰。

7號Cash不幸在上周被淘汰。

這份構想亦緣於Cash的複雜家庭背景，他語帶遺憾說︰「我未見過第一個老竇（生父），然後去到有印象已經係第二個老竇，第三個老竇係同我生活得比較耐一個。」他透露母親希望Cash的出生，可以令父親改過自新，可惜事與願違最後鋃鐺入獄，錯過兒子出世。Cash憶述是在劏房出世︰「係喺一間超級細嘅劏房，我哋啲咁嘅屋企背景，咪過咁樣嘅人生囉。其實邊個唔想有屋企，但若然父母提供唔到畀佢哋，我想起一個居所畀好似我咁嘅小朋友，畀佢哋有一個避難所、一個shelter。」Cash自言雖然讀書成績不佳，但仍想做點事回饋社會。

「胸猛隊」4位成員。

「胸猛隊」4位成員。

此外，昨晚（23日）由隊長2號關經翰（Oswald）「筋肉霆鋒」帶領的「顏值隊」決戰15號劉梓謙（Curtis）「濃情大隻仔」領軍的「智齒隊」，嘉賓張寶兒以一襲黑色喱士 see through上陣，竟然跟豹嫂撞衫。寶兒接受訪問時笑言跟豹嫂心有靈犀，她說︰「除咗肌肉會鍾意啲有腦，所以今晚會支持Oswald（2號）睇下佢嘅策略。」中場她再接受火火訪問時，直言一路看一路心跳加快，寶兒笑言︰「唔好睇動作咁簡單，現場直情feel到熱力。」之後她再為比賽主持開戰儀式。

昨晚（23日）嘉賓張寶兒跟豹嫂「撞衫」。

昨晚（23日）嘉賓張寶兒跟豹嫂「撞衫」。

嘉賓張寶兒主持開戰。

嘉賓張寶兒主持開戰。

最後2組野男經過「接力爆肌賽」、「瞬間轉移車呔陣」及「野狼合體拉扯戰」三項比賽後，「智齒隊」罕有三連敗，三名成員包括隊長、9號王元龍（Dragon）「愛妻情長劍」及14號劉振鑫 Ken「健美大師兄」齊齊跌入「水深火熱區」，最終後9號Dragon「愛妻情長劍」被淘汰出局無得留低。

「智齒隊」三人落入「水深火熱區」，帶病上陣9號Dragon「愛妻情長劍」最終被淘汰。

張寶兒跟袁偉豪婚後育有一名囝囝。（IG圖片）