TVB上位小花遊土耳其踎低餵貓　邪惡視角上圍若隱若現惹遐想

現年24歲的無綫小花游嘉欣，近年獲公司力捧極速上位，曾參與《香港愛情故事》、《香港愛情故事》、《青春不要臉》、《你好，我的大夫》及《羅密歐與祝英台》等劇集機會不斷，而且還在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，成為「最具潛質新人」五位得獎者之一，星途可謂一片光明，加上她樣子清純甜美，及擁有一雙煞食的大長腿，深受觀眾和網民喜愛。

游嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2023》中，成為「最具潛質新人」五位得獎者之一。（IG@kayan_yau）

為拍劇減了一頭短髮的游嘉欣，給人爽朗的感覺。（IG@kayan_yau）

青春無敵。（IG@kayan_yau）

最近，完成新劇拍攝的游嘉欣飛往土耳其旅行叉電，她大讚：「Istanbul真係好靚」。在玩的同時，游嘉欣也不忘向粉絲派福利，連日來分享多張靚相，大騷香肩和玉背；而且還同大家分享一段有趣的「被玩」經歷，她寫道：「終於食到土耳其雪糕，雖然有晒心理準備，但都係會嚇親。Ps暫時哩款嘅口感係人生the best但甜左少少，估唔到係可以拉絲，好似咬緊d軟糯嘅野，諗起都想食。仲有果度嘅貓貓真係太得人中意。」原來是買土耳其雪糕時，被店員的花招玩弄，不夠這也是土耳其雪糕特色。

游嘉欣日前去了土耳其旅行。（IG@kayan_yau）

影了不少靚相。（IG@kayan_yau）

靚人靚景。（IG@kayan_yau）

游嘉欣開心終於食到土耳其雪糕。（IG@kayan_yau）

但難逃對方的花招，這也是土耳其雪糕特色。（IG@kayan_yau）

游嘉欣笑言都被嚇到。（IG@kayan_yau）

但不少網民都錯焦點，把注意力放了在她片中與貓貓玩的一段，皆因身穿低胸上衣的游嘉欣，一見到可愛貓貓即被吸引，想都沒想就踎低給貓貓玩，朋友在旁幫她拍片意外製做出「邪惡視角」效果，身材若隱若現非常吸睛。有網民笑言：「餵貓真係好好睇呀」。

游嘉欣踎低餵貓，意外露出事業線。（IG@kayan_yau）

朋友鏡頭意外變了「邪惡視角」。（IG@kayan_yau）

游嘉欣被可愛貓貓吸引住。（IG@kayan_yau）

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其實游嘉欣平時對身材管理是相當嚴格，就算開工幾忙都會抽時間做Gym，可以說是「Gym」不離身，難怪身型愈來愈Fit，而她也不時在社交平台分享靚相，展示健身成果。

游嘉欣可謂「Gym」不離身。（IG圖片）

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