十七年命運週期1-5集劇情劇透｜ViuTV原創劇+演員角色陣容

《十七年命運週期》由作為編劇，林毅為執導，由廖子妤、楊樂文、陳健朗、李敏、張可欣主演的的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情、更新時間、角色演員。

十七年命運週期｜故事簡介

在2003年，中四女生陶嘉韜－蕃茄，經歷家庭的重大改變，令蕃茄好想離開香港去心目中的地方。後來，蕃茄認識了少年犯小青，2人為了實現夢想，加入了劇團，但就爆發了SARS。在17年後，又因為新冠肺炎，蕃茄的父親染上肺炎。就在這時間，蕃茄和小青收到導演歐陽柊的聯繫，導演希望在疫情中重演當年的已胎死腹中的舞台劇，完成當年的夢想。

十七年命運週期第1集（9月23日 星期一）

2020年，蕃茄（廖子妤 飾）急忙回港探望染病的父親（魯文傑 飾）。在防疫酒店的期間，壓抑的思緒困擾著她，使她回想起過去那些混亂的日子。2002年，當時的蕃茄（張可欣 飾）正經歷著翻天覆地的變故，即將遇到兩位將改變她一生的新同學……

+ 1

十七年命運週期第2集（9月24日 星期二）

2020年，外賣員群組裡瘋傳著客人指定「9號茄汁」的奇怪要求。好奇的外賣員（楊樂文 飾）受到上天的指引，決心找出這位特別的客人。2002年，英青校內一個名為「Ketchup to Matchup」的緣分配對遊戲正式啟動，浪漫的風暴席捲全校。

+ 1

十七年命運週期第3集（9月25日 星期三）

外賣員失望地得知酒店的房客並不是昔日的好友，並從蕃茄口中得知了一個令人唏噓的消息。2003年，小青（陳書昕 飾）的表演才華被劇社導演歐陽（黎濟銘 飾）發現，而蕃茄（張可欣 飾）得知戲劇比賽提供了她夢寐以求的出國機會，這成了她出走的目標。

+ 1

十七年命運週期第4集（9月26日 星期四）

小青發現自己因緊張而失語，無法順利說出台詞，影響了劇社的排練。在大家苦惱之際，意外發現的另一款茄汁遊戲，竟然幫助小青擺脫了有口難言的困境，並讓蕃茄揭開了小青的一個重要秘密……

+ 3

十七年命運週期第5集（9月27日 星期五）

家家有本難唸的經，大人在金錢和感情中掙扎，與孩子的期望之間總是存在差距。蕃茄與父母之間的互不理解，正逐漸醞釀出一場更大的衝突。

+ 3

十七年命運週期｜演員角色

蕃茄（廖子妤 飾）(2020年)

外賣員（楊樂文 飾）

小青（陳書昕 飾）

蕃茄（張可欣 飾）(2002年)