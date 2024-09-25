趙麗穎擊敗唐嫣奪視后爆喊　晚禮服美照出現怪異象嚇親網民

內地人氣女星趙麗穎日前憑劇集《風吹半夏》獲得《第34屆電視劇飛天獎》優秀女演員獎，榮登視后的她被喻為是85後花旦成績排最好的一位。除了獲得獎項令網民關注之外，大家亦對其晚禮服讚不絕口，但細心發現之下其腳部出現怪異現象，竟有六隻腳趾，令網民們非常驚嚇。

趙麗穎獲得飛天獎視后。（微博圖片）

在本屆飛天獎優秀女演員獎項中，唐嫣憑《繁花》入圍，被視為奪獎大熱，但最後被趙麗穎擊敗，她憑劇集《風吹半夏》獲得視后，更在台上領獎時感動落淚。而作為85后人氣花旦的她，如今再獲得主流獎項，被網民喻為是當中成績最好的一位，因為除了是飛天獎視后，她還是兩度獲得金鷹獎觀眾最喜愛女演員獎，大眾電影百花獎最佳女配角獎，比起競爭對手唐嫣、楊冪、劉詩詩等，獲獎次數最多的女演員。

趙麗穎獲得多個主流獎項。（趙麗穎工作室微博圖片）

趙麗穎好靚。（趙麗穎工作室微博圖片）

大家除了關注趙麗穎獲得獎項之外，對其晚禮服亦相當關注。眼見她工作室上貼一系列露肩晚裝美照，在海灘上取景拍攝，美配美景，畫面相當養眼。但其中有一張她坐在長椅上展現微笑的照片，被發現露腳趾的她竟出現六隻腳趾的怪異象，在腳趾尾的旁邊出現，顯得非常不自然，有網民就懷疑是修圖師出錯，竟犯了低級錯誤，指責修圖師不專業。