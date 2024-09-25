港姐冠軍靚媽任大馬選美評審美貌勝三甲佳麗　曾被批外貌缺安全感

現年33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。陳凱琳雖然已是三子之母，日常忙於照顧家庭且要兼顧事業，但由藝人轉型兼任KOL的她，仍好勤力每日更新社交網同大家分享生活點滴。

陳凱琳鄭嘉穎一家五口去旅行。(ig圖片)

陳凱琳攜帶多套泳衣去旅行。（IG：@ghlchan）

陳凱琳與幼子嬉水。（IG：@ghlchan）

陳凱琳昨晚於IG分享了多段她日前為《國際中華小姐暨馬來西亞全能女神競選2024》擔任評審以及頒獎嘉賓的片段以及靚相。片中可見當晚陳凱琳身穿性感晚裝，氣質高貴優雅，明艷照人。其中一段是陳凱琳為冠軍佳麗加冕，她無論是美貌抑或身材都絕不輸比年輕的得獎佳麗，甚至比三甲更加漂亮迷人。網民都紛紛留言大讚她真的好靚女，狀態絕佳。

陳凱琳擔任選美評審。(IG截圖)

陳凱琳擔任選美評審。(IG截圖)

陳凱琳擔任選美評審。(IG截圖)

陳凱琳擔任選美評審。(IG截圖)

陳凱琳早前接受訪問時，曾坦言從外表層面來說，她有很有不安全感，因她初入行時總是有人說妳看起來不像中國人，妳看起來像其他種族，妳的父母可能收養了妳但妳不知道，妳的臉太長了，妳的膚色太深了，妳太瘦了像「一根筷子」一樣，所以對她來說有很多東西讓她覺得自己不夠漂亮、不夠好。而這些年來，這讓她意識到，「嘿，當你走在街上，無論是在香港，還是其他地方，每個人都長得不一樣，每個人都有自己的獨特之處，我覺得如果我們都像模子刻出來的一樣，長得一模一樣，這不僅僅是無聊，還會讓一切變得很平淡。」

陳凱琳狀態絕佳。(IG圖片)

陳凱琳狀態絕佳。(IG圖片)

陳凱琳狀態絕佳。(IG圖片)

陳凱琳美貌不輸得獎佳麗。(IG圖片)

陳凱琳美貌不輸得獎佳麗。(IG圖片)

陳凱琳獲網民大讚好靚女。(IG圖片)

陳凱琳獲網民大讚好靚女。(IG圖片)

陳凱琳獲網民大讚好靚女。(IG圖片)

陳凱琳獲網民大讚好靚女。(IG圖片)