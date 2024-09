歌手吳業坤(坤哥)近日帶日籍老婆濱口愛子到瑞士拍拖旅行,之後再遊意大利。雖然他感嘆物價昂貴,但他不時上載旅行相分享開心片段,又與愛子笑得燦爛,相信旅途愉快。

坤哥與太太愛子歐遊。

不過坤哥在歐洲依然難逃扒手「光臨」!坤哥日前到意大利米蘭遊玩期間,遇上小妹妹扒手險被偷嘢,面對對方的「國際手勢」,坤哥霸氣回應,他發文道:「今早在米蘭火車站乘地鐵準備上車的時候我在回覆工作的信息 突然看到一只手在我的小包包想伸進去的時候Fi: what the _ you doing ? 然後那個小妹妹失敗後我沒有坐上那台車 那位小妹妹,向我舉著國際手勢然後我回酒店穿上這個裝束」。

坤哥自爆險被偷嘢。(網上圖片)

坤哥之後回酒店換上全副武裝,將貴重物品收藏於外套內,更搞笑地讓太太拍下照片,並發文笑指:「今朝到而家淨係諗緊點樣擊退啲賊人 好攰」,看來要一段時間才能擺脫陰影!

坤哥險被偷嘢。(網上圖片)

坤哥霸氣回應。(網上圖片)

好驚險!(網上圖片)