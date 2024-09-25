𡃁模女神被捕獲無懼素顏大方合照　與富三代老公甜蜜放閃勁恩愛

現年35歲的文詠珊（Janice Man）近年積極在內地發展，去年憑電影《消失的她》升呢為「億萬票房女星」，事業大豐收的同時，JM與富三代老公吳啟楠（Carl）亦愛得甜蜜，羨煞旁人。

Janice Man和富三代老公吳啟楠在半島酒店註冊結婚。(vcg)

兩人的婚禮在意大利Lake Como湖畔古堡Villa Erba舉行，一對新人當日坐船到達會場，非常浪漫。

文詠珊（Janice Man）憑電影《消失的她》紅遍大江南北，更晉升成「億萬票房女星」。（《消失的她》微博圖片）

Janice Man上海新屋曝光！非常豪華。（小紅書圖片）

兩公婆日前在廣州一間咖啡店被網民野生捕獲，當日JM一身素色打扮，披上外套，相當低調，戴了口罩的她臉上更不施脂粉，以素顏示人，有網民要求集郵，她親切答應，無懼素顏上鏡大方合照。另外，網民也捕捉到JM同老公甜蜜幸福的一瞬間，兩人完全沒有身分包袱，踎在店外跟狗狗玩樂，非常有愛心之餘，真的隔住個Mon都Feel到夫妻間的甜蜜。

網民大曬與Janice Man的合照。（小紅書）

網民也捕捉到JM同老公踎在店外跟狗狗玩樂。（小紅書）

這位網民事後在社交平台大曬合照，並分享說：「誰懂！在店裡遇見女神文詠珊 ！ ！居然居然！能在店裡遇到我女神文詠珊 ！ ！誰懂啊，她們一家人來喝咖啡，超級無敵低調。本人超美，臉好小啊啊啊。她老公真的和她超級恩愛，一家人也特別有禮貌！ ！超級紳士的一家人。」

網民大讚二人恩愛。（小紅書）

面上流露幸福笑容。（小紅書）

久久未能平復心情的這位網民又指：「誰懂啊，激動到我原地懵逼，很羨慕我家狗，能被女神這樣撫摸，啊啊啊啊啊啊！愛了愛了，還跟我說dirty很好喝，完了，原地幸福到暈倒 ！希望我的女神繼續塑造深入人心的角色，永遠幸福！」不少網民表示羨慕，也希望可以見到女神一面，並留言：「兩個人狂擼狗子實在太好笑了」、「好有愛啊」、「啊JM好美」、「女神好想見她」、「她倆真幸福～」。

網民撞到女神十分興奮。（小紅書）

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