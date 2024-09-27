十七年命運週期｜廖子妤ICQ譜異地戀勁自豪　Lokman網戀勁純真

《十七年命運週期》講述眾人再次面對人生好運與厄運的週期交替時的抉擇，廖子妤一開始收到戲組邀請時，原以為會包辦埋蕃茄的年輕版。「一直以為我演人哋嘅少年版，原來我已經擁有自己嘅少年版⋯⋯有趣嘅係導演、Lokman都係同一年代，有好多共同話題、回憶，講返Xanga、ICQ、MSN，都係數碼原居民，以前人哋一問年紀『你好後生』，但唔知由幾時開始人哋對你嘅年紀係⋯⋯原來我已經有啲資力，係咪要擺下架子呢！」Lokman在劇中演繹單親爸爸，他笑言職業生涯嘅小遺憾是未演過學生一角，但有自知之明，提到隊友Stanley、Alton都有演過學生，Lokman翻一翻白眼。「邊有中學生個胸肌咁大！」

講到時間嘅現實，已經演唔到學生嘅Lokman即爆笑扮聽唔到。（葉志明攝）

Xanga、ICQ、MSN或許對 00後是一埋陌生的名字，但卻是70、80後的回憶，Lokman自爆當年在ICQ十分「中二」，更曾譜出網戀：「嗰陣好興網上傾傾下『可唔可以做我女朋友？』答應咗但之後就慢慢fall out，當時仲用緊3210（Nokia手機形號）無得影相架嘛，唔會有得send相俾對方，唯有純文字傾偈。」 廖子妤與香港的緣份，原來是由網戀開始，當年15歲的她，透過ICQ認識了大自己兩歲嘅港男Anthony，她笑言比起與同班、同校男生朋拍拖，自己擁有「香港男友」可其威 。「不過玩咗一個月佢就話要考試唔玩，但後來MSN、Facebook我哋都有交換聯絡，我嚟咗香港12年未約過佢出嚟，仲係網友，但佢會恭喜我新戲上映，不過我記得有次義賣活動時，我好似離遠見到佢，但我又唔敢同佢打招呼，佢有啲似張國強⋯⋯」

「沙士」時，廖子妤仍在馬來西亞，她憶述當年被媽媽要求帶口罩返學，結果反被校方問是不是「中招」； 而疫情爆發時，留港無工開嘅佢因要隔離關係，足足兩年無返馬來西亞。（葉志明攝）

Lokman在劇中嘅對白不時長達兩、三頁紙，他表示到最後採用到現場先背。（葉志明攝）

談到劇中嘅兩次疫情，03年沙士時，Lokman仍是一名學生，當時只係知道唔需要返學，直到長大後回望才知驚覺世界如同停頓了一樣；而疫情爆發時，Lokman身份已經係MIRROR隊長，他慶幸當時仍有工開，但仍會有等待的感覺。「望返轉頭係經歷好長時間，但都捱得過，咁就掂啦。迷惘都唔會因為疫情，做呢行好多人都會迷惘，就係睇你捱唔捱得過、感受呢個難關。」而當時已在港發展嘅廖子妤全年只開過幾日工。「當時係補拍《梅艷芳》，疫情開首因為有得休息反而幾開心，但一兩月之後發現仲休息緊，開始擔心，因為要交租、生活使費，慢慢搣⋯⋯」

疫情時所學到嘅新技能，廖子妤笑言是學熟寫熟啲餸。（葉志明攝）

Makeup：Giann Cheung @ Annie G. Chan Makeup Centre（Lokman)、Melody Chiu（Fish）

Hair：Seiko Sin @HairCulture（Lokman)、Melody Chiu（Fish）

Styling : J.C（Lokman)

Wardrobe: @givenchy（Fish）