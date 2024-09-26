女天團成員被偶遇曝真實狀態一特質獲激讚 情路坎坷痴心屢錯付
撰文：張嘉敏
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竹現年41歲的蔡卓妍（阿Sa）曾鄭中基有過一段婚姻，可惜離婚收場。她與富三代「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）於去年8月驚爆分訊，甚至有指是因為石恆聰與圈中一位C小姐愈來愈親密，致令阿Sa忍痛提出分手，狠心結束6年情。阿Sa親證分手消息，坦言兩人已經分開了一段時間，但並不是因為第三者，彼此仍然是好朋友。回復單身後，阿Sa去完旅行散心便重新投入工作，忙個不停。今年蔡卓妍就忙於與與好姊妹鍾欣潼（阿嬌）舉行她們的Twins 22周年演唱會，完成了香港站之後便到內地14個城市演出，經常香港內地兩邊走。
昨日有網民就於社交網分享了在香港偶遇蔡卓妍的合照，以「偶遇蔡卓妍」為標題，留言寫道：「昨日辦事途中 遇見腹肌緊致 精神飽滿的阿SA 運動不止 健康常隨」。相中的蔡卓妍戴上cap帽和口罩，只露出一雙眼睛，卻依然能被粉絲認出。蔡卓妍的眼睛相當精靈有神，即使遮住了半張臉仍看得出是十分靚女。她身穿白色緊身mini tee，露出白滑纖眼，Fit爆身材表露無遺，密實中帶性感。不少網民都留言表示羨慕博主可以偶遇蔡卓妍。