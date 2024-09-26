前TVB性感小花拍片疑暗示已升呢人妻　江嘉敏袁偉豪留言耐人尋味

前TVB小花朱智賢自離巢後不愁工作，除了亮相不同電視台外，也積極經營其社交平台，且內容豐富，有吸睛的性感換裝片，也有分享日常生活。

朱智賢離巢tvb後不愁工作。 （IG@ashley_ellabel）

朱智賢現時積極經營其社交平台。（IG@ashley_ellabel）

而朱智賢與有米男友謝東閔經歷「偷食蛋糕事件」後，感情也更加堅固，近年已發展到同居，故最近片段主題不少圍繞同居生活。但她近日所分享的一條片中，似暗示兩人身分有所變化，疑升呢「人妻」，即時引起網民熱議，而好友江嘉敏和袁偉豪的留言更加是耐人尋味。

朱智賢與男友謝東閔感情穩定，現在已發展到同居生活。(資料圖片)

朱智賢最近拍攝的短片都圍繞同居主題。（IG@ashley_ellabel）

非常寫實。（IG@ashley_ellabel）

這次朱智賢分享的是「夫妻日常」。片中，朱智賢一身師奶睡衣look坐在梳化玩電話，突然「河東獅」上身，大聲呼喝：「我講咗幾多次叫你唔好，成日着住對鞋周圍行呀！」而另一邊則有把男聲竟大膽駁嘴：「我夠叫你唔好成個黃臉婆咁啦。」朱智賢聞言即單手攞起咕𠱸向鏡頭砸過去，霸氣十足。

朱智賢拍片內容由「同居」變「夫妻」，引來揣測。（IG@ashley_ellabel）

一身師奶睡衣look。（IG@ashley_ellabel）

好神似。（IG@ashley_ellabel）

單手攞起咕𠱸向鏡頭砸過去還擊，霸氣十足。（IG@ashley_ellabel）

朱智賢寫道：「Happy Wife Happy Life #老婆永遠時是的 #聽老婆話會發達 #幾時都唔好駁嘴」。江嘉敏即留言：「夫妻？乜原來你哋已經⋯⋯」，二人好友袁偉豪也「搭嘴」：「謝太」，朱智賢即用一把刀的圖案回覆對方；袁偉豪繼續說：「最多我做你姊妹」。其他網民也留言：「su，講得未㗎？」近年兩人屢傳婚訊，難度真的好事近？

江嘉敏和袁偉豪的留言耐人尋味。（IG@ashley_ellabel）