企業強人11-20集結局劇情｜譚俊彥背後攻擊陳豪+姜大衞想吞併世代

TVB《企業強人》1-20分集結局劇情劇透，劇情講到，道明背後幫助世代的對手，希望打低世代物流，但之後道明又進入了董事會，趙愷又會如何應對?本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。(小編為你每日詳細更新)

企業強人｜11-20集分集劇情劇透

企業強人｜第11集劇情劇透 (09/30)

文浩幾通電話就解決世代一個凍櫃被海關扣起，方芳對他另眼相看。三大物流商的老闆邀道明幫忙對付趙愷，道明拒絕，但也收了他們的卡片保留之後合作的權利。

道明質問宋翹關於人工流產一事，道明其實內心是想要BB，宋翹解釋不想破壞2人關係，她覺得現在的關係好好。道明問2人的關係是什麼，係同事?定係期中上去過夜的男人?宋翹不想嘈，叫道明不用陪做手術，請他回公司幫忙。道明嫉妒，深深不忿，就聯絡世代物流的對手，教他們整死世代物流，對付趙愷。道明獻計三大物流公司提高快遞員的派件費，與趙愷搶人。文浩力勸趙愷加費，趙愷拒絕，世代員工醞釀離職，方芳疲於安撫。。而三大物流公司的股價不斷下降，背後原來是趙愷請文浩幫忙。原來，三大物流公司其中一個秘書是宋翹的前同事，所以宋翹得知道明是挖角潮的幕後軍師，指責他是為了私怨！二人關係跌到冰點，宋翹改了家中的密碼。

企業強人｜第12集劇情劇透 (10/01)

宋翹回到成峰資本，打算處理天空城，但是公司轉了結道明跟。雖然宋翹是成峰資本始創合伙人，但也因為道明是搵的錢比宋翹，所以說話權較大。天空城發表無人機的成功研發成果，IPO也如箭在弦。道明去了世代物流，想賣了成峰資本在天空城的股份套現，買家正是世代物流的另外3間物流公司，但方芳拒絕，以及停止天空城的IPO。三大物流商的股價不斷跌，所以叫停了挖角戰，趙愷滿意戰果。

趙愷打算借四百億來讓世代進行二次上市，趙愷想再上市後做想做的事；宋翹向趙愷開出世代必須裁員的融資條件，但趙愷拒絕。文浩盤算向趙愷提議以敬圖借殼上市，屆時啟超便能成為世代的決策層。趙愷推行再上市一事，又好似都在道明的掌握之中。

企業強人｜第13集劇情劇透 (10/02)

世代物流如要再上市，就需要四百億，要融資是十分困難。文浩提議趙愷借殼敬圖上市，趙愷看出文浩另有所圖而直接婉拒。宋翹為趙愷引薦新加坡「宏山基金」融資。其實，道明派人在宋翹的車內裝了偷聽儀，所以宋翹在車內給趙凱打的電話，徐道明也知得清清楚楚。徐道明私下，想開始找「宏山基金」。

世代佛山的集運站起火，方芳立即趕往佛山。其實方芳的家人，也是有去佛山送貨的。而醫院提供的資料，今次因起火事件而喪身的人有2個，其中一人就是方芳的養父。醫院內的傷者及家屬認出方芳是世代董事，即群情洶湧要求賠償！但道明突然出現，有穩住場面，而道明的出現動機也不簡單。他有陪方芳去見另一位死者的家人。趙愷會見宏山負責人李子光，而李子光都知世代起火的事件， 如果有比人控訴就不會注資。但最後，方芳都成功說服死者家人。世代最後成功獲得注資。啟超無法入主世代，竟想買通黑幫襲擊趙愷，阻礙世代再上市。方芳暫時回到海棠鎮，對世代事務不聞不問。另邊廂，道明密會一名神秘人，其實就是李子光。

企業強人｜第14集劇情劇透 (10/03)

邢啟超十分生氣，因為他知道趙愷不讓他入世代物流工作，就安排黑幫伏擊趙愷，要令趙愷不能在簽約出現。但是善良的趙愷，在簽約前告訴邢文浩，有打算讓邢啟超在上市後加入世代物流，希望邢文浩的子女可以陪邢文浩工作。但在趙愷出法的時間，受到黑幫的埋伏，但當邢啟超得知趙愷已答允讓他到世代工作，就立即叫停黑幫！趙愷的車子發動不了，行算步行回公司時，幸好方芳送貨經過，將趙愷送到總部。最後趕及跟宏山基金簽約，落實合作。

宋翹查到了宏山基金在早前的一個項目被叫停，損失了400億，手頭上應該沒有資金可以調動注資世代。道明假扮答應調查宏山的資金流向。其實在背後，與成峰資本的另外4位董子，及宏山基金的李子光私下密謀....成峰資本正式從天空城撤資，宋翹向佩樺坦白對宏山基金存有疑慮，也不知道宏山基金會派那一個人去監管世代。最後，在世代物流上市的新聞發佈會中，李子光上台發表，並講出宏山基金與成峰資本在早前已經......

企業強人｜第15集劇情劇透 (10/04)

在新聞發佈會後，宋翹十分生氣，並打算抄道明，但受到股東們的阻止。道明獲指派進入世代物流董事會，邢文浩沒有反對，他覺得一山不能藏二虎，等待坐享其成。道明提出與電商「買好貨」合作，董事們反對，趙愷卻大開綠燈。趙愷吩咐啟榮等查核買好貨的背景，最終知悉道明所言非虛。同時，宋翹也幫忙查了這件事，確定了道明真的早前與「買好貨」有討論合作。

2021年，世代再次上市，股價搶新高。趙愷打算將其兩成股份轉贈給公司所有員工，道明反對。趙愷與道明打賭，如果他手上的原子筆不能於午夜前由前海送抵身在哈爾濱的佩樺手中，便會收回決定。哈爾濱下大暴雪，阻塞送貨的道路。趙愷親自致電送貨的快遞員，交托這個不可能的任務。最後，身在哈爾濱的佩樺...

企業強人｜第16集劇情劇透

趙愷在董事會上公佈自己的決定，也說明了無人可以阻止。而早前邢文浩已經再私了更多世代的股票，如果趙愷派股給員工，股價一定會跌。所以他就算低過市價都要拋售，但在當日收市價反而...原來，股價上升是因為趙愷的前女友丁寧，在美國大量買入世代的股票，最盡買了4.9%。而當年趙愷是向丁寧求婚的，不過最後趙愷與宋翹結婚。之後宋翹也查了，估計是丁寧大手買入，不過就未估到原因。

企業強人｜第17集劇情劇透

世代的對手，另外3間物流公司，說服找邢文浩，希望4間物流公司合作壟斷價格。邢文浩找道明討論，道明表現支持。邢文浩也去找了其他董事。趙愷叫方芳熟讀反壟斷法，需要準備好一切。邢文浩私下找黑仔，希望令趙愷不能出席董事會中。怎料，黑仔反而綁架了宋翹。最後，趙愷使出殺手鐧，邢文浩取消了他的動議。

企業強人｜第18集劇情劇透

丁寧來到了香港，向宋翹表示需要收購世代。丁寧要脅邢文浩賣出所有世代物流的股份，加上早前丁寧已經田買到的股份，已經有超過24%的股份，是世代物流的第2大股東。原來，邢啟超被指強姦了程璐的表妹，要脅如果不賣出，就要令邢啟超再次坐監。原來，程璐就是丁寧的線人。

企業強人｜第19集劇情劇透

丁寧主動向方芳透露自己是趙愷的前女朋友，並說明趙愷是一個貪財不專一的人，但這些年方芳都見證住趙愷的為人及做事，方芳相信趙愷。丁寧在新聞發佈會中表示，申請加入世代的董事會，世代需要在一個星期內決定。趙愷道明去求邢文浩出手幫助，但邢文浩拒絕。宋翹再檢查後不知腦癌復發，需要進行化療，化療的副作用令她十分痛苦。

企業強人｜第20集劇情劇透

在世代物流董事會上，正式表決是否讓丁寧的物流公司進入董事會時，邢文浩突然出來，用了10分鐘去分享他的個人見解，最後.....

企業強人｜6-10集分集劇情劇透

企業強人｜第6集劇情劇透 (09/23)

當年，張曦雯在接受切除腦瘤手術前，要求趙凱在她手術完成後為她戴上婚戒。張曦雯做手術時，更是播著趙凱揀的歌。趙凱親自告知龔嘉欣，將改為"世代物流"直營制度，希望由客人落單到送到客人手上都由"世代物流"一手包辦。因此需要與她解約，再成為"世代物流"的員工。董事遊說譚俊彥，阻止陳豪取消加盟商制度，以會幫譚俊彥再升作為利誘。而譚俊彥也閱讀了所有加盟商的數據，最近譚俊彥會投...

龔嘉欣拒絕接受直營制以及成為世代的員工，希望與陳豪平等關係，與陳豪鬧得不歡而散。2015年，股市動盪。姜大衞為了保護敬圖，教唆謝東閔使用偽造文件；而偽造文件的事情，吳子冲則向譚俊彥求助，譚俊彥教吳子冲要扮唔知。世代一輛運載醫療物資的冷凍車在鄉郊失事，陳豪找來龔嘉欣救駕，龔嘉欣領着快遞車隊趕往肇事現場。

企業強人｜第7集劇情劇透 (09/24)

譚俊彥和張曦雯趕到，與龔嘉欣一同解決冷凍車失事危機，張曦雯看出龔嘉欣與陳豪關係不簡單。譚俊彥繼續與張曦雯曖昧，還故意提起龔嘉欣，以圖試探張曦雯對陳豪的反應。敬圖股價持續低迷，姜大衞萌輕生念頭。姜大衞告發謝東閔偽造文件，還花言巧語令謝東閔扛罪。敬圖被停牌，姜大衞要陳豪父債子還，挽救敬圖，資金需要140億！陳豪與譚俊彥、張曦雯商議拯救敬圖，但成峰資本的投資人拒施援手。

龔嘉欣主動去看姜大衞的現場回應，之後與姜大衞私下談話。龔嘉欣暗示覺得係姜大衞教謝東閔虛假文書，但姜大衞就把部分責任握推了去給謝東閔。陳豪要說服世代物流眾董事注資敬圖，找來國際總商會會長說項，總商會會長覺得注資敬圖可以有穩定股市的作用。譚俊彥也用數據，去說明其實敬圖還是有價值的。最後，世代成為敬圖最大股東，敬圖就成為世代第2大股東。敬圖復牌後，股價回升。

企業強人｜第8集劇情劇透 (09/25)

謝東閔鋃鐺入獄，姜大衞安撫他。邢啟榮成為陳豪的助理。譚俊彥考慮可會注資無人機公司「天空城」。2018年，陳豪想統一大灣區物流業務，收購龔嘉欣的集運倉卻遭拒！陳豪表明若龔嘉欣不賣集運倉，就會單方面解約。之後，陳豪有意扣下龔嘉欣的貨。龔嘉欣答應將集運倉賣給陳豪，但她將與家人返回海棠鎮。原來，龔嘉欣的媽媽曾經是"世代運輸"的員工，之後識了邢文浩。龔嘉欣媽媽都希望開一間物流公司，邢文浩給了她一筆錢，但前題要分手。之後龔嘉欣媽媽就自殺了。

陳豪不捨龔嘉欣離開，向姜大衞買下兩巴仙世代股份，並請他轉贈龔嘉欣，讓龔嘉欣成為持份者留在世代。譚俊彥公開指要開始開發無人機，人力是企業的包袱，不諱言世代要繼續發展，裁員是唯一選擇，結果引起軒然大波。譚俊彥被淋紅油。之後，陳豪要求譚俊彥網上做直播澄清，但是...

企業強人｜第9集劇情劇透 (09/26)

得悉龔嘉欣獨自前往佛山跟員工談判，陳豪心中忐忑，之後得知龔嘉欣受傷入院。張曦雯見陳豪對她關懷備至，心頭一酸。張曦雯希望陳豪別因與譚俊彥意見相左，就要他離開世代。譚俊彥向董事局請辭，陳豪親自平息工潮。2019年，譚俊彥加入成峰不久即取得優秀成績，更晉身成為高級合伙人。姜大衞藉天空城一事，挑撥陳豪與張曦雯。譚俊彥透過私家偵探調查，得悉張曦雯近日常跟陳豪密會；張曦雯在譚俊彥面前表現得若無其事，譚俊彥心裡又妒又怒。

企業強人｜第10集劇情劇透 (09/27)

姜大衞拉攏董事局成員，密謀將陳豪拉下馬；投票時，姜大衞一方突然有人倒戈。陳豪毋須下台，他更逼其餘要自己下台的董事出讓持股，要將世代私有化。陳豪給2個選擇，一係用高過市價收購董事持股，一係未來10年都唔會派董事袍金。董事們放棄周旋，姜大衞趁機買下他們的股份。陳豪沒有足夠資金贖回董事們的股份，只得將姜大衞留住。

張曦雯提議為天空城引入第三方投資者，龔嘉欣拒絕。譚俊彥透過私家偵探，查得張曦雯背着他接受人工流產手術。張曦雯約見陳豪，遊說他再考慮為天空城引入投資者。二人見面後，張曦雯突然不適暈倒。

「企業係由人建構出嚟嘅，如果要喺人同利益之間作出取捨，我一定會㨂前者」，這句既是《企業強人》主角趙愷（陳豪飾）劇中無時無刻掛在嘴邊的對白，亦是劇集中心思想。(《企業強人》劇照)

企業強人｜1-5集分集詳盡劇情劇透

企業強人｜第5集劇情劇透

邢文浩在入院期間，律師及趙凱都覺得係一個時機把邢文浩的遺囑公開給其子女，但邢啟超對於多一個人分家產有好大意見。在2015年，"世代物流"已經去到買了9部飛機，都是徐道明的功勞。在徐道明分享的時候，突然公司的內聯網有人出文說徐道明是殺人凶手，趙凱要下屬找出出文者。徐道明覺得沒有必要，因為都是一個事實。徐道明最後發生，其實是宋翹出的發文。原來，宋翹想徐道明過去成峰資本做CEO，但是徐道明拒絕。

企業強人｜第4集劇情劇透

徐道明在邢文浩的幫助下，終於約到宋翹，並提出用1億美金去買4部奧元航空的飛機，但宋翹要趙凱跟她談。趙凱用辭去主席去要脅董事們同意5年內要用10億美金買30部飛機。邢文浩的小兒子去找了方芳，希望方芳回去香港見其他兄弟，方芳拒絕。趙凱、宋翹、徐道明開會討論買奧元航空飛機，徐道明把價錢壓了20%。趙凱私下再同宋翹傾，最後1億美金成功買入。邢文浩在一個分享會上突然暈倒。

企業強人｜第3集劇情劇透

方芳主動找趙凱，希望成為海棠鎮的獨家加盟商，並且成功得到了趙凱的電話。邢啟超要求他的弟弟向邢文浩承認虧空公款，可以邢文浩他在做戲十分生氣。邢文浩把遺囑放在趙凱。徐道明代表"世代物流"來到成峰資本希望與宋翹討論購買奧元航空飛機的事情，宋翹知道不是趙凱上來就以工作繁忙藉口推搪了。徐道明開始查宋翹的背景。方芳被行家鎖門淋水恐嚇。之後趙凱為方芳出頭，要求行家不可以再騷擾方芳。

企業強人｜第2集劇情劇透

宋翹成立了成峰資本，邢文浩投資了9%。邢文浩父子宋翹要求立即幫奧元航空做融資3億美金，但宋翹拒絕。邢文浩介紹了徐道明認識趙凱。之後2人在討論時，意見不謀而合，也是覺得"世代物流"需要有自己的飛機。徐道明就被趙凱聘用並成為"世代物流"營運總監，趙凱打算買奧元航空的飛機。但是，奧元航空剛與成峰資本合作，最後未能賣飛機給"世代物流"。方芳向邢文浩借50萬，原來2人是父女關係。

企業強人｜第1集劇情劇透

故事開始在2010年，趙凱辭去了工作了5年的銀行副總裁工作，一心由邢文浩買回父親的公司"世代運輸"，並改名做"世代物流"。而當時的趙凱的妻子宋翹不同意經營物流行業，最後二人因為理念不同而分道揚鑣，離婚。當年，徐道明的哥哥，也因為公司問題而跳樓自殺，徐道明目睹一切。在2013年，之後趙凱用了3年的時間，令"世代物流"成功上市。方芳當時也成功地成為"世代物流"的加盟商。之後徐道明在邢文浩的公司辭職。

企業強人｜最新追劇日曆/更新時間

企業強人｜演員

陳豪 飾 趙愷

世代物流主席兼CEO，在2010年辭去了在銀行的工作，決心創立自己的公司。當年，他已故的父親將公司「世代運輸」賣給了邢文浩，隨後趙愷再從邢文浩手中回購該公司，並將其改名為「世代物流」。他希望實現「零延誤、零失件、零投訴」。在幾年內，令「世代物流」成功上市2次。

譚俊彥 飾 徐道明

成峰資本高級合伙人,世代物流董事。在2010年，因公司出現問題，面對哥哥跳樓自殺。之後，進入敬圖集團，再在邢文浩的幫助下，進入「世代物流」。但後來，因為與趙愷意見不合而離開。之後再以成峰資本高級合伙人的身份，加入世代物流董事會，與趙愷再次合作。

張曦雯 飾 宋翹

成峰資本始創合伙人，趙愷的前妻。個性要強，不想輸比趙愷。離婚後，她曾擔任財經節目的主持人，並利用自己的人脈成立了風投公司「成峰資本」，希望向趙愷證明自己的能力。隨後，她成功邀請徐道明加入成峰資本。之後再在道明的幫助下，成為「成峰資本」的股東。之後，腦癌復發。

龔嘉欣 飾 方芳

世代物流董事兼大灣區營運總監。在2014年，她本是裕廣物流的加盟商，生父是邢文浩。後來，趙愷幫助她成為世代的其中一位董事。

姜大衞 飾 邢文浩

邢文浩是敬圖集團的主席、世代物流的董事，也是方芳的父親。當年，趙愷的父親瀕臨破產，邢文浩出手相助，買下了「世代運輸」。隨後，他在2010年將該公司賣給了趙愷。後來，成為了世代物流的董事。不過因為一些事，最後辭任董事。邢文浩愛財，也愛權。