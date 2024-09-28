翁虹40年閨蜜星味極燶凍齡力驚人　原來大有來頭仲係樂壇新寵母親

剛剛過了56歲生日的翁虹是1989年亞洲小姐冠軍，多年來無論外貌及身材都保養得非常好，是圈中公認的美魔女。日前有多位好友都未翁虹慶祝生日，其中一位認識了40年的閨蜜顏值拍得住翁虹，星味極濃，原來背景亦大有來頭。

翁虹是圈中公認的美魔女。（微博）

本月17日是翁虹的56歲生日，日前一位相識40的閨蜜Kelly在小紅書分享了兩人的合照，並留言寫道：「又是相識40年的老朋友翁虹生日的大日子，不過遇着今次生日是中秋佳節的她，這年沒有回港慶祝！在此給老友一個遙遠的祝福，願妳身體健康、事事如意、幸福美滿。」有網民大讚兩人有氣質之餘，保養得宜凍齡力驚人，而Kelly在留言亦有回應網民提問，透露自己更翁虹是演藝學院的同學。

翁虹認識了40年的閨蜜Kelly背景打有來頭。（小紅書）

原來翁虹閨蜜Kelly是ANSONBEAN（陳毅燊）的媽媽林佩佩（Kelly），當時ANSONBEAN在《全民造星3》奪得季軍後，有指他出身自唔到世家，而媽媽林佩佩就是三間舞蹈學校的創辦人，家住九肚山豪宅。其實林佩佩都屬於半個圈眾人，自小學跳舞亦讀過演藝學員，更早在30年前開始舞蹈學校，教授Funky Dance，旗下仲有演藝製作公司，跟多位圈眾人分屬好友。

原來Kelly係ANSONBEAN媽咪。（IG圖片）

Kelly保養得宜！（IG圖片）

林佩佩多年來參與過不少演唱會的排舞工作，最近亦為葉振棠演唱會擔任排舞師，更分別在1996年和1997年提名過港姐冠軍李珊珊和五強歐陽妙芝，圈內人脈廣闊。另外，ANSONBEAN曾在訪問中透露在媽咪熏陶下而愛上跳舞，但原來媽咪當初不想兒子加入娛樂圈，但現在眼見兒子成績很好而全力支持。