港姐冠軍富商老公今次真觸怒老婆　宣布再度封筆急從澳門回港賠罪

前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）1999年閃嫁海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。又再發文宣布封筆。近日積極經營小紅書，甚至親自回覆當年翁嘉穗與同屆港姐亞軍李明慧爭夫戰，話題十足。雖然鄔友正曾透露因過於高調須封筆，但他似乎難忍筆癮繼續寫文，廣獲網民追捧。

翁嘉穗（Virginia）高貴亮相港姐2024決賽。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗（Virginia）高貴亮相港姐2024決賽。（IG：@kashuivirginia）

鄔友正日前再發文，自爆今次似乎真的觸怒翁嘉穗，更要特意從澳門急急回港安慰妻子，兼趁國慶假期外出旅行10天賠罪，他發文稱：「昨晚收到太太訊息，對我前天發出的文章很不滿，從她的文字感覺到滿滿的怒火！今天急急從澳門開車經港珠澳大橋返香港慰妻！過兩天國慶假期，我們全家出外旅遊十天，所以這兩天一定要撲熄怒火，否則假期會打水漂了！我是理工男，連自己那裏的文字出錯，或者全篇出錯，也不清楚！」

翁嘉穗（Virginia）鄔友正恩愛如昔。（IG：@kashuivirginia）

翁嘉穗與鄔友正（葉志明攝）

鄔友正再度宣布封筆，他謂：「不過對錯唔緊要，最緊要解決問題，最緊要令佢開心番，內耗太唔值得了！我好樂觀，天不怕，地不怕，只怕連累家人！今次可能又要暫別小紅書了！寫小紅書好開心，和你們互動更開心，好唔捨得！」有網民勸鄔友正暫時停停避風頭，有人留言建議：「你太太可以找朋友宣洩一下，鄔友正則不諱言，歸咎於身邊朋友，「應該係朋友興風作浪」。

(小紅書)

鄔友正再發文宣布封筆。小紅書)

鄔友正非常顧及翁嘉穗感受。(小紅書)

鄔友正非常顧及翁嘉穗感受。(小紅書)

鄔友正非常顧及翁嘉穗感受。(小紅書)

鄔友正認為是朋友問題。(小紅書)