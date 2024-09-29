TVB親民視帝等外賣被捕獲驚變1米5　入行前任模特兒曾擁最強Body

現年53歲的兩屆「視帝」陳豪，是圈中模範好老公、好爸爸，他與港姐冠軍老婆陳茵媺2013年結婚，婚後育有11歲大仔Aiden、9歲二仔Nathan及8歲細女Camilla。雖然屋企多了小朋友，但陳豪從沒因此冷落太太，對對方如公主般寵愛，至今結婚11年依然恩愛如昔。同時，陳豪也努力工作養家，除了拍劇之外，還積極經營自己咖啡生意，搞得有聲有色。

陳豪陳茵媺一家五口，美滿幸福。(陳茵媺IG)

兩公婆非常恩愛。

最近，陳豪又有新劇出街，他在熱播劇《企業強人》中飾演為人正直、重情重義，有夢想、有熱誠的「趙愷」，角色討好。除了在螢幕前有極佳觀眾緣外，陳豪私下也非常親民，每次被捕獲都大方合照，且一點架子都沒有，故深受觀眾和網民。

陳豪去年憑《破毒強人》 中「文華」一角第二次奪得視帝。（IG圖片）

同時陳豪努力經營其咖啡生意。（IG圖片）

而日前又有網民野生捕獲這位親民視帝，該網民寫道：「親民形象陳豪，平民穿著在香港街市買野吃」。相中，陳豪一身casual look穿上白色Tee和灰色吊腳褲，無助手跟身，自己手上攞住兩盒外賣，似為家人買外賣，而等候食物的時候還邊看著電話，像在看看可有買漏，非常細心。但最慘的是，官方183cm高的陳豪，在網民鏡頭下竟變了小矮人，令人哭笑不得，有網民更揶揄博主說：「又把陳豪拍成一米五了，良心不會痛嗎」。

陳豪再有新劇出街。(《企業強人》影片截圖)

陳豪等外賣被野生捕獲。（小紅書）

陳豪向來都非常注重身形，當年未入行前，他曾在澳洲擔任模特兒，多年來都保持最佳狀態，前幾年他拍《誇世代》時還挑戰自己開始做Gym，練出一身爆肌身材，那份毅力和堅持令不少人佩服和驚嘆。

陳豪《誇世代》呢個身型真係不得了。（劇照）