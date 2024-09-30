多位DJ曾學影后極端方法減肥　成功瘦身但卻令廣播道屎氣薰天

藝人要時常把體態保持在最好狀態，稍有走樣都會被關注，因此經常用各種方法減肥。近日梁思浩、吳家樂、梁銨庭就在網台節目《娛樂好好玩》中，分享女星減肥的故事，而其中一位影后的減肥法，竟令廣播道充滿屎味？



梁思浩過往在港台開工，他說：「有段時間，喺香港電台，成日無端端喎，喺商台臭先㗎，啲人成日話商台成浸屎味，後尾就輪到我哋港台都有嗰陣屎味，直播室抽風又唔好，啲人成日入到嚟話『做咩咁臭？』就係嗰時流行嘅一種減肥方法……」其餘二人就追問，難度有人食屎或「痾油丸」減肥？思浩續說：「真係由一個商台嘅人教出嚟㗎呢樣嘢，嘩！當時成個廣播道臭崩崩！」

梁思浩說，商台與港台DJ曾參考影后帶起的一種減肥法，卻令兩個電台充滿著「屎味」。（YouTube@娛樂好好玩）

二人對這位「始作俑者」身份非常好奇，梁思浩說，她是藝人，但有段時間做DJ，教到商台以至港台都跟著這種方法減肥，方法正是飲雜菜湯，主要是洋蔥、紅蘿蔔、椰菜、西芹等，長期以這款湯做代餐。梁思浩表示：「有段時間喺廣播道好Hit，真係見到啲人個個都瘦，好肥嗰啲都瘦晒，大家上網分享呢個湯，但係唔得㗎！佢係瘦，但係佢有後遺症，你忍都忍唔住，係咁放屁！」他說DJ開咪時都忍不住傳來屁聲，梁銨庭則表示：「我以為會瀨屎……」

原來這種方法是飲一煲蔬菜湯減肥。（YouTube@娛樂好好玩）

梁思浩之後就揭曉：「吳君如教㗎！」他不建議大家試這種方法，因為會經常放屁，而吳家樂則說：「佢同事辛苦啫，佢冇嘢㗎。」由於梁銨庭與吳君如私下有交情，兩位男主持就逼問她，吳君如有沒有試過在她面前放屁等等，不過梁銨庭就很口密，表示沒有，又說吳君如已很Fit，現時沒必要再用這種方法減肥了。

吳君如以往曾出書分享減肥血淚史。（資料圖片/梁碧玲攝）

而講開減肥，吳家樂和梁思浩認為除了鍾欣潼外，苟芸慧是一個即使發福仍然好靚的女星，她試過因荷爾蒙問題暴肥，家樂就透露，「試過同佢開工，都見到佢有少少情緒唔開心，狀態一路都唔好，但係又要見人，我都戥佢辛苦。」梁思浩就指：「苟芸慧話多謝一個女歌手，呢個女歌手同佢唔識嘅，喺電視機同報紙見到佢，自己搵人打畀佢，話你唔使驚，我陪你處理個問題，佢直頭覺得有一道暖流。呢個人陪住佢，帶佢睇醫生，睇中醫，針灸，醫返好，一路一路瘦。唔識㗎，苟芸慧自己講同佢真係唔識，但係呢個真係一個有心人。」而這位心地善良的女歌手，原來是黎瑞恩。

苟芸慧曾經因身體問題暴肥，她十分沮喪。（VCG）

黎瑞恩主動聯絡關心不相識的苟芸慧，心地非常好。（資料圖片/梁碧玲攝）

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