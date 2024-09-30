「民選港姐」憶中學捱窮經歷　同學食薯條自己卻在旁舔免費茄汁

吳海昕（本名：吳凱欣）曾參選2014年港姐，清純有仙氣的她當年被視為冠軍大熱，縱使最終三甲不入，只得「旅遊大使」名銜，卻有很多網民替她不值，封她做「民選港姐」。不過她卸任後就離開了TVB，往紐約電影學院修讀電影表演文憑課程，後來憑ViuTV劇集《二月廿九》Yeesa一角受注目，接連出演續集《940920》及《I Swim》等，亦拍過林家謙的《時光倒流一句話》MV、舞台劇《Laugh Vacation》。

吳海昕（前名：吳凱欣）是2014年港姐大熱人馬，最終卻三甲不入輸畀邵佩詩、王卓淇與何艷娟，很多觀眾替她不值。（VCG）

吳海昕在《二月廿九》演Yeesa大受歡迎。（劇照）

近日，同樣由《二月廿九》和《940920》導演羅嘉駿執導的ViuTV劇集《十七年命運週期》掀起不少話題，劇中有2003年時空，出現很多Y2K潮物與集體回憶，當中就有一個關於「老麥茄汁配對遊戲」的劇情，令吳海昕想起讀書時的回憶。

《十七年命運週期》的一個茄汁緣份遊戲，掀起老麥茄汁集體回憶。（《十七年命運週期》劇照）

姜濤更驚喜客串做快餐店經理。（《十七年命運週期》劇照）

觀眾讚飾演中學生的張可欣、陳書昕做得好。（《十七年命運週期》劇照）

吳海昕都有睇羅嘉駿新作《十七年命運週期》。（IG@sofiee_ng）

她在社交平台講到，自己小時候住得近學校，午餐都會返屋企食飯，因此就沒有零用錢，吳海昕說：「放學同班女同學去老麥溫書傾偈，佢哋個個都會買一包細薯條或者一個新地雪糕，而我就會問櫃檯拎兩包茄汁慢慢舔，佢哋問我做咩唔食嘢，我永遠都答，『茄汁好好味喎！』其實我根本連銀包都無。」她坦言自己分享這段經歷，不是想表達「大個終於有錢好感動」的廢話，表示：「而係我真心覺得老麥茄汁係陪住我大嘅好朋友，一路舔到我中學畢業，痴線真係好懷念。」

吳海昕好靚女。（Ig@sofiee_ng）

吳海昕因M記茄汁憶起中學往事，但她不是想講「大個終於有錢好感動」的廢話，而是M記茄汁一直是陪她長大的好朋友。（IG@sofiee_ng）

童年時的吳海昕。（IG@sofiee_ng）

有網民就讚她是好女仔，不過吳海昕回覆：「我唔敢講我係好女仔，我只係一個比較容易滿足嘅人😛茄汁都夠殺」