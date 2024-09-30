《企業強人》致敬順豐速遞？　10萬6個人起家發蹟雷同又巧合

TVB《企業強人》以速遞公司做主題，講述陳豪和譚俊彥分屬對立物流公司的故事，當中以他們對立競爭為劇集骨幹。劇集亦講述了「世代物流」如何一步一步發展，起家的故事。講到世代物流和成峰資本兩大企業競爭，相信大部份香港人都會想起經常使用的「順豐速遞」公司，以及阿里巴巴集團。雖然中港觀眾都覺得「順豐速遞」就是劇中「世代物流」的原型，但據劇集《企業強人》的片尾嗚謝字幕，卻是跨越速遞集團。

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)

雖然沒有官方沒有明示取材自這兩間企業，但無論是現實和劇本的情節都相當類似。90年代中國經濟起飛，同因應人口增加以及工廠企業興起，速運需要日益增加。原籍廣東順德的，上海出生，香港長大的王衛在中學畢業後，最初只是出於人替別人送件，可隨需要增加，發現了商機的他就10萬元創辦順豐，他先是在順德註冊順豐公司，同期在香港旺角砵蘭街租了幾十平方米的店面，負責為企業運送信件到珠三角。

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。(《企業強人》劇照)

據一些報道，當年他建立順豐公司時，公司只有僅6名職員，而他因以便宜策略吸引了大批客戶，迅速就擴張了業務，更在廣東設立多個駐點。發展到1997年時，在這5年間就已幾乎壟斷了中國內地來往香港快件。

有趣的是，1998年，中國內地大批大中型民營快遞企業快速發展，不過當年郵政法規定「信件和其他具有信件性質的物品由郵政企業專營」，所以直到2009年新政策出台，這些「快運」公司才敢把「快遞」兩個字加到公司名中。

「企業係由人建構出嚟嘅，如果要喺人同利益之間作出取捨，我一定會㨂前者」，這句既是《企業強人》主角趙愷（陳豪飾）劇中無時無刻掛在嘴邊的對白，亦是劇集中心思想。(《企業強人》劇照)

2003年底，因SARS爆發而改變人民消費模式，網購興起也加速了速遞公司增長。當年順豐與另一家速遞公司簽下包機5架的協議，2009年底更買下兩架飛機，創立順豐航空。這一部份亦與《企業強人》第四集劇情相類似。

2012年，順豐的營業額己有逾200億人民幣，擁有30架全貨運包機、逾5000多個營業駐點、150餘個中轉場以及1萬多台營運車輛。2016年順豐速運申請借殼於深圳A股上市，鼎泰新材（002352.SZ）宣布作價443億元（人民幣‧下同）收購順豐控股100%股份，翌年鼎泰新材正式更名「順豐控股」，在深交所掛牌上市。

《企業強人》的主軸企業是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供，加上物流主題亦貼近港人近年的購買及消費模式，內容既真實亦貼地。。(《企業強人》劇照)

劇中，世代物流和成峰資本兩大企業明爭暗鬥，而現實中，順豐與阿里巴巴也曾因意見不合而數據斷交，後來透過國家郵政局出面交涉，雙方才達成共識。

劇中出現陳豪（飾 趙愷）打算收購龔嘉欣（飾 方芳）集運倉的情節，而現實中，2021年，順豐控股亦宣布斥資175.6億元收購嘉里物流51.8%股權。要說《企業強人》完全依照順豐的企業史拍攝就有點兒那個，但不難看出，兩者之間存在不少共通之處。