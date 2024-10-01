江若琳一家三口泰國旅行賀37歲生日　大讚阿仔第一次坐飛機冇扭計

江若琳（Elanne）昨天（30日）37歲生日，她選擇與丈夫蕭唯展（Oscar）和1歲兒子立鈞（Owen）一家三口飛到泰國布吉旅行慶祝。Elanne今年8月受訪透露這一次是兒子出世後第一次帶他去旅行，並笑言：「我係好驚到時我個囝會喺機上面不停咁喊，成為飛機上面最討厭嘅小朋友，變咗我係好大壓力。」最近Elanne在社交媒體分享兒子在機上乖巧沒扭計，而且發文分享生日切蛋糕的照片，一眾粉絲紛紛留言祝賀！

江若琳回想27歲生日時，曾許下的願望。（IG圖片）

江若琳大讚阿仔第一次坐飛機冇扭計。（IG圖片）

Elanne寫上：「一個女人嘅十年何其重要！還記得27歲那一年對世界充滿懷疑恐懼，明明應該像一個少女的我選擇了一條最艱辛的路，十年間930許住同一個願望！希望早日雨過天晴，自由飛翔！一個看似簡單的願望等了十年！今年我終於願望成真由當年孤單一人，到今天我生命中擁有最美好的一切！」

江若琳與丈夫蕭唯展（Oscar）和1歲兒子立鈞（Owen）旅行靚相。（IG圖片）

她透露即將錄製新歌報答歌迷，並表示：「37呢一年我覺得係我人生最完整嘅一年，終於體會到美滿人生既感受！有住最愛我和我最愛的人！發夢都諗唔到可以有機會重捨一直留在心底的夢想！好珍惜而家擁有既一切，感覺人生先正式開始！#我可以真正感受到幸福#感激幫過我既每一位#好多謝所有送上祝福既朋友#沉浸式湊仔未能及時回覆#多謝所有到今天仍然愛我既歌迷my lovely keys ！」一眾圈中好友JW、連詩雅及鍾嘉欣等亦有留言祝賀，Elanne果然圈中人緣極好，難怪歌迷長年以來都不離不棄，深受歡迎和愛戴。

江若琳今年8月受訪透露這一次是兒子出世後第一次帶他去旅行。（IG圖片）