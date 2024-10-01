Edan呂爵安突然被蔡俊彥公開「表白」　被爆大學宿舍秘事超好兄弟

MIRROR成員Edan（呂爵安）早前因自爆想追大馬女神林明楨引起熱議。向來是社交網高手的他相當識玩，近日他出席品牌活動，遇見大學室友兼劍擊運動員蔡俊彥（Ryan），Edan火速公開對方瞓覺「黑圖」，非常搞笑。

Edan大方認追求林明禎。（IG@edanlui）

林明禎講起Edan好怕醜。（梁碧玲攝）

另一邊廂的蔡俊彥亦不執輸，不過他今次施展的卻是溫情攻勢，令Edan都招架不及！蔡俊彥自言當年形象一般，「記得大學岩岩（啱啱 )入住宿舍，不懂社交，不懂包裝，個個話我寸，話驚同我相處。我當時是很擔驚受怕的，感覺人人都唔會喜歡我」。Edan卻主動向他示好，「你係其中一位『不聽取別人意見』，願意主動同我傾偈相處嘅人。」

Edan同蔡俊彥是大學宿友。（網上圖片）

Edan同蔡俊彥是大學宿友。（網上圖片）

蔡俊彥不忘爆Edan黑歷史，「日日朝早霸住樓廁所第一個廁格一個鐘」，又憶述當年兩人讀書住宿舍趣事，一齊打麻將及整蠱朋友，並肉麻大讚Edan有義氣，是「很棒的朋友」，「即使大家冇住hall，我生活上遇上煩惱，只要你知道的，你都會送上關懷，若我要求你幫忙，你更係義不容辭馬上幫忙。世間上（至少係我身邊）要搵到有義氣不忘本，會顧及別人感受嘅人，實在少之有少，你絕對是其中之一，從未令我失望。不論你有冇今日嘅成就，係（喺）我心目中你都是個很棒的朋友。」

而Edan起身見蔡俊彥公開「表白」後，受寵若驚留言回覆：「哇一起身見到嚇咗嚇 貢（咁）sweet 㗎咩」。

蔡俊彥突然公開向Edan「表白」。（網上圖片）

Edan整蠱蔡俊彥。（網上圖片）