MIRROR成員孖COLLAR唱將出街　被指無視Fans耍大牌：唔使咁串嘅

最近Threads成為藝人和網民活躍使用的社交平台之一，日前有一位網民發文指巧遇MIRROR成員和COLLAR成員，但就直斥兩人疑似扮大牌，並寫上：「啱啱撞到Jeremy（李駿傑） 同Winka（陳泳伽），諗住問佢地可唔可以影張相，嗌咗下jeremy個名，佢哋兩個望左望（個眼神係啤嗰種望），跟住直接無視左我繼續行，其實唔使咁串嘅，笑一笑都好呀！本身覺得佢地個人應該都唔差，但啱啱見完嗰一面之後，對佢哋改觀哂，直程扣哂分。」發文者又透露自己曾巧遇MIRROR另一位成員，並表示：「我之前撞過AK，佢係勁nice勁有禮貌，對佢嘅印象好好，呢啲咪識做囉。」事件曝光後即掀起網民熱議，更有一位ERROR成員留言護航。

人氣組合MIRROR。（資料圖片）

日前有一位網民發文指巧遇MIRROR成員和COLLAR，但就直斥兩人疑似無視Fans耍大牌。（網上截圖）

有網民向發文者分別提問：「會唔會係認錯人」、「話人哋串之前，你有冇檢討下你用咩聲線語調去叫「Jeremy」呢個名出嚟，你呢度只係得文字無溫度，BTW，無圖無片無真相。」發文者則回應：「唔會，winka 冇帶口罩，睇到晒佢成個樣，而jeremy係帶住佢平時頂prada帽，頭髮身形高度一認就認到」、「我係笑住咁叫佢btw 嗰陣係太突然，佢哋亦行得好快，一路望一路行走，同埋我都唔會偷影佢，我相信佢嗰時都未必想我偷影佢，我係諗住問佢可唔可以影張相先會影。」

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）被指無視Fans耍大牌 。（資料圖片）

COLLAR唱將Winka（陳泳伽）被指無視Fans耍大牌。（梁碧玲攝）

有網民質疑發文者所講真實性！（網上截圖）

ERROR成員留言護航留言寫上：「佢好好人嫁咼！可能咁岩聽唔到。」（網上截圖）

ERROR成員吳保錡留言寫上：「佢好好人嫁咼！可能咁岩聽唔到。」另外亦有網民分享早前巧遇Winka，並曬出合照寫上：「有圖有真相！我上次喺D2 place撞到佢 佢勁nice!仲起身同我影相。」