朱敏瀚否認年底同陳曉華結婚　冇否認拍拖甜笑用17字回應二人關係

「香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十五周年文藝晚會」昨日（2日）於紅館舉行，鄺美雲 、蘇永康、陳展鵬、胡定欣 、姚子羚、譚俊彥、伍詠薇、陳山聰、林夏薇、朱敏瀚、吳業坤、胡鴻鈞、詹天文、冼靖峰與何晉樂等人參與演出。朱敏瀚與陳曉華早前被傳秘戀多時，更傳出年底將會到外地結婚，陳曉華早前已經回應有關二人的婚訊，當時她否認年度將結婚的消息，但就未有否認與朱敏瀚是否有發展空間。

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朱敏瀚今日出席活動後接受《香港01》訪問，他表示很久沒有公開露面，今次剛好可以回應有關的緋聞。朱敏瀚被問到婚訊是否屬實，他立即否認：「唔係真嘅！如果我真係結婚呢，我一定會同大家講嘅！」

朱敏瀚否認年底同陳曉華結婚。(梁碧玲 攝)

之後朱敏瀚笑說不知道為何會傳出這件事：「唔知點解會傳到去東南亞啦呢個知情人士，想知情下呢個知情人士係邊位，我記得我媽咪嗰日都問我：『你結婚點解我唔知㗎！』都嚇親我媽咪。（有冇同Hera傾下發生咩事？）我哋睇到個新聞當然有問吓點解會傳到咁，都一頭霧水。」

朱敏瀚話嚇親佢媽咪，亦唔知點解會傳到咁。(梁碧玲 攝)

朱敏瀚表示這段時間大家的訊息都沒有回，亦辛苦身邊的朋友幫忙解答他與陳曉華的關係。雖然並不是「真．婚訊」，但他被問到是否與陳曉華正在拍拖時，他甜笑回應指：「依家興用了解緊嘛，係！了解緊啊！」

朱敏瀚表示同陳曉華了解緊。(梁碧玲 攝)

朱敏瀚被問到陳曉華是不是他的理想對象時，他繼續甜笑回應：「了解緊啊！了解緊啊！有空間嘅。（係咪發展空間？）咩空間都有！」