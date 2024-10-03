最索華姐10秒「沖涼片」流出姿態誘人身材震撼　曾在機場遭性騷擾

現年30歲的余思霆是2017年國際中華小姐冠軍，台灣出世的她美貌與智慧並重之餘，還有一副黃金比例的Body，雖然入行至今發展一般，但其玲瓏浮凸的身材卻令大家留下深刻印象。而余思霆非常清楚「流量密碼」的重要性，無論在節目中，還是在社交平台都經常大派福利，吸睛程度有增無減，故深受網民喜愛。

余思霆是2017年國際中華小姐冠軍。（視覺中國）

余思霆身材出眾。（IG@yutingting94）

余思霆身材超好。（IG@yutingting94）

不得了。（IG@yutingting94）

近日，余思霆又有「新作」，她在社交平台分享了一段「沖涼片」，在這10秒裡，身穿比堅尼的余思霆，被花灑射著全身濕透，期間她把泡泡搽到白滑肌膚上，豐滿上圍若隱若現般呈現網民眼前，畫面香豔震撼、動作極度誘人。

余思霆這10秒「沖涼片」，睇到人流鼻血。（IG@yutingting94）

身材太屈機。（IG@yutingting94）

網民話睇極都唔厭。（IG@yutingting94）

當看到網民熱血沸騰之際，余思霆突然煞停並笑說：「喂喂喂，你睇完我沖涼未？」原來余思霆是拍片介紹沐浴露，但可以做到如此震撼的效果並非人人可以，難怪獲得客戶青睞。而片段亦隨即引起網民騷動，紛紛留言：「我要同你一齊沖涼」、「無得輸呀」、「思霆世一」、「看你洗澡的話，可以一直看」、「睇到流鼻血」、「睇極都唔厭」；也有網民搞笑說：「點解你冲涼著泳衣嘅」、「著泳衣洗唔夠乾淨喎」。

原來是拍廣告。（IG@yutingting94）

原來是拍廣告。（IG@yutingting94）

原來是拍廣告。（IG@yutingting94）

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不過，早前余思霆曾在機場遇到不開心事件，並發長文講述整過程。事緣她與一班女友人準備由香港飛往台灣，在機場餐廳食飯時，因此她們一行人一直說普通話，旁機有幾名男士以為她們不懂廣東話，於是便談起一些令人不安的言語。當中有男士說：「誒～係台灣妹喎～有沒有興趣呀？可以去台灣的汽車旅館，台灣啲汽車旅館好好㗎！仲可以車震添！」

余思霆聽完感到氣憤和極度不安，當時她不知道該怎麼做，由於知道自己是公眾人物需要低調，但亦感到自己被冒犯，所以最後用廣東話跟對方說：「其實我哋聽得明廣東話嘅！」余思霆坦言事件對她留下很大陰影，「就因為我們是台灣女生，就該被帶到汽車旅館？就該被車震？」於是她決定站出來，不讓更多女生受傷害。

余思霆鼓勵女生遇到這些事要站出來。（IG@yutingting94）