得寵港姐酒店玩真空挑戰性感極限　風騷自轉上圍若隱若現極誘惑

30歲的邵初是2021年香港小姐季軍暨「友誼小姐」，尤其深得總經理曾志偉寵愛，曾獲對方欽點到珠海出席樓盤活動，一度被指極速上位成為「曾女郎」。

邵初是2021年香港小姐季軍暨「友誼小姐」。（資料圖片/梁碧玲攝）

邵初獲欽點出席樓盤活動。（IG@kristyshaw.c）

本身是中越混血兒的邵初，雖然五官標誌，但就因為樣貌偏成熟，慘批做「老餅港姐」，邵初坦言最初都曾介意被彈「好樣衰、好老、好肥」，但她沒因此被擊敗，反而更加努力keep fit，用成績說話。而最近，邵初更由主持殺入劇集，繼加入王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》後，稍後的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》她也有份參與，當中更與視后胡定欣有不少對手戲，可見備受器重。

邵初雖然五官標誌，但就因為樣貌偏成熟，曾慘批做「老餅港姐」。（IG@kristyshaw.c）

邵初身形相當不錯。（IG@kristyshaw.c）

邵初最近加入處境劇《愛·回家之開心速遞》。（TVB截圖）

稍後的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》邵初（左一）也有份參與。（《巾幗梟雄之懸崖》預告片截圖）

除了工作上愈戰愈勇，邵初的社交平台也穿得愈來愈火辣，似以實際行動報答粉絲。近日邵初與一班好姊妹悉心打扮到酒店開P，事後她於IG分享了多張性感靚相和片段，噴血程度爆燈。片中邵初穿上一條掛頸設計的超短裙，露出一雙白滑美腿，而裙面則貼滿閃鑽，散發高貴優雅氣質之餘也不失性感。

邵初近日悉心打扮與一班姊妹去酒店開P。（IG@kristyshaw.c）

將酒店通道變成T台。（IG@kristyshaw.c）

好性感。（IG@kristyshaw.c）

背面一樣掂。（IG@kristyshaw.c）

有feel。（IG@kristyshaw.c）

邵初將酒店房外的通道變成T台，在鏡頭前搔首弄姿，展示性感自信的一面，無論前、側、後看都充滿睇頭，尤其她側身的時候，上圍若隱若現可見是真空上陣，震撼網民眼球，紛紛心心眼並留言激讚：「嘩！靚到可以出國際雜誌個封面la」、「好優雅」、「美麗動人」。

邵初呢輯相絕對是挑戰性感極限。（IG@kristyshaw.c）

邵初呢輯相絕對是挑戰性感極限。（IG@kristyshaw.c）

邵初呢輯相絕對是挑戰性感極限。（IG@kristyshaw.c）

邵初呢輯相絕對是挑戰性感極限。（IG@kristyshaw.c）

邵初性感逐格睇：