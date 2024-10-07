林秀怡梁凱晴終極水着大解放　梁超怡「夾激」廖慧儀畫面勁震撼

無綫旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，本周一至周五晚播映最後五集，節目由彭慧中、林秀怡、梁凱晴、梁超怡及廖慧儀擔任主持。

彭慧中食相豪邁！

彭慧中食相豪邁！

彭慧中食相豪邁！

大家食得好開心。

大家食得好開心。

今晚（7日）播出一集，彭慧中、林秀怡和廖慧儀齊齊去到深圳，為大家推介一家超抵食半自助餐餐廳，該店的斧頭扒＋副食放題雙人套餐，只要318元人民幣，套餐除了包500G的斧頭扒外，其他的小食及飲品可以任飲任食90分鐘！一支公都冇有怕，皆因餐廳還有鵝肝牛小排套餐，同樣小食和飲品都是任飲任食90分鐘，價錢只要198人仔，相當抵食。美食當前，為食的彭慧中徒手拿起斧頭扒的骨頭大快朵頤，食相豪邁！

呢間Café打卡一流。

呢間Café打卡一流。

呢間Villa正到爆。

呢間Villa正到爆。

呢間Villa正到爆。

珠海方面同樣有好介紹，林秀怡、梁凱晴和廖慧儀為大家推介一家日系甜品店，建在水中央的甜品店裝修以白色日系風格為主，加上店中的所有甜品似足藝術品一般，啱晒靚女們打卡！

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

飲飽食醉後梗係要鬆一鬆，林秀怡、梁超怡、廖慧儀和梁凱晴齊齊入住珠海的Villa，她們入住的三臥室泳池別墅，原價盛惠10,000元人民幣一晚，但現在大搞優惠只要6,888元人民幣一晚，CP值極高，啱晒一家人或是閨密團Chill番一晚！別墅最大特色除了設有升降機外，還擁有一個私人泳池，一班靚女齊齊換上泳衣與陽光玩遊戲，畫面唯美。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

水着大解放，同陽光玩遊戲。

明晚（8日）播出一集以慶祝紀念日為主題，第一站林秀怡、梁超怡、廖慧儀和梁凱晴去到珠海網紅打卡第一位的海樂士文化區，去到一間打卡Able的Café大搞生日派對，梁凱晴憑猜拳成為當日的「壽星女」，該店除了食物非常精緻啱晒打卡外，當中有一架超夢幻的「生日車」載着5吋生日蛋糕，儀式感十足。

林秀怡、梁凱晴大歎Omakase。

珠海呢間café，要嚟慶祝生日就啱晒。

珠海呢間café，要嚟慶祝生日就啱晒。

珠海呢間café，要嚟慶祝生日就啱晒。

三文魚籽蟹肉海膽甲羅釜飯冇得輸！

三文魚籽蟹肉海膽甲羅釜飯冇得輸！

香港方面，林秀怡和廖慧儀去一間日本餐廳品嚐日本蟹宴，9道菜中有7道都是與蟹有關的食物，絕不欺場！當中三文魚籽蟹肉海膽甲羅釜飯最令人驚艷，將三文魚籽、蟹肉、海膽和爆多的蟹膏拌落飯，每粒日本米都包裹着蟹膏，鮮味十足令人一試難忘，難怪兩位靚女食完都大嗌好幸福！這個蟹宴套餐十分抵食，原價是2,388港元，現在只要半價1,194港元（另收加一服務費）！

睇嚟彭慧中真係好唔鍾意食榴槤。

睇嚟彭慧中真係好唔鍾意食榴槤。

睇嚟彭慧中真係好唔鍾意食榴槤。

睇嚟彭慧中真係好唔鍾意食榴槤。

今集的吃貨試「伏」器夠晒過癮，靚女們去到深圳的大型超市購買冷凍貓山王榴槤果肉和榴槤蔓越莓迷你Pizza，自認是「榴槤怪」的梁超怡、林秀怡吃得開懷，但「榴槤恐懼者」彭慧中則嚇到掩鼻縮埋一嚿，場面搞笑。