Jeremy、Winka被指無視網民　呂爵安台上合照抽水：唔使咁寸嘅

早前有網民發文，稱自己巧遇MIRROR的李駿傑（Jeremy）和COLLAR的陳泳伽（Winka），但覺得兩人疑似扮大牌，網民說：「啱啱撞到Jeremy同Winka，諗住問佢地（哋）可唔可以影張相，嗌咗下（吓）jeremy個名，佢哋兩個望左望（個眼神係睥嗰種望），跟住直接無視左（咗）我繼續行，其實唔使咁串嘅，笑一笑都好呀！本身覺得佢地（哋）個人應該都唔差，但啱啱見完嗰一面之後，對佢哋改觀哂，直程扣哂分。」

早前有網民發文，指撞到Jeremy及Winka，但遭二人無視。（Threads）

發文者指之前遇過江𤒹生（AK），相反對方就很友善有禮，ERROR成員吳保錡都有留言回覆：「佢好好人嫁咼（喎）！可能咁岩（啱）聽唔到。」不過有網民就質疑真偽，稱「冇圖冇真相」，又覺得可能認錯人，另外亦有多人貼出與Jeremy或Winka的合照幫手平反，指自己遇到對方時，他們很友善。

Winka被指扮大牌。（IG@winka_chan）

Jeremy被指無視偶遇網民。（IG@jeremy_0908）

而一向對網上熱話跟得很貼的呂爵安（Edan），昨晚在Jeremy和Winka有份的《MATCHICAL LIVE 2024》演出上都有抽水，於台上自拍，表示要睇吓兩人是否如網民所講黑面及寸嘴。

陳泳伽Winka、柳應廷Jer、李芯駖、李駿傑Jeremy、邱彥筒Marf及邱士縉Stanley剛完成兩場演唱會。（資料圖片/陳順禎攝）

做嘉賓的Edan，在《MATCHICAL LIVE 2024》台上與Jeremy及Winka自拍，表示要睇吓兩人是否如網民所講黑面及寸嘴。（資料圖片/陳順禎攝）

Edan事後將合照放上網，複製該網民的格式發文，他說：「啱啱喺台上撞到Jeremy, Winka, Jer, Stanley, Marf, Sumling，諗住問佢地可唔可以俾晒成副身家我，嗌咗下Jeremy個名，佢哋六個望咗望（個眼神係望到偶像嗰種望），跟住直接無視咗我繼續行，其實唔使咁串嘅，笑一笑都好呀！本身覺得佢地個人應該都唔差，但啱啱見完嗰一面之後，對佢哋改觀哂，直程加哂分。」Jeremy都有回覆：「下次 唔好俾我見到你 我一定會捉你影相😂 」

Edan事後將合照放上網，複製該網民的格式發文：「直接無視咗我繼續行，其實唔使咁串嘅，笑一笑都好呀！」（Threads@edanlui）

Edan與Jeremy、Winka合照，Winka還當場扮黑面。（Threads@edanlui）

Edan與六位合照。（Threads@edanlui）