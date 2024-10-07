TVB收視｜《企業強人》22.2點走向穩定　《玫瑰的故事》都唔差

本港於上周二（10月1日）75周年國慶當晚，舉行以「盛世煙花耀中華」作主題的煙花匯演，期間共發放31,888枚煙花寓意吉祥，吸引逾33萬人在維港兩岸觀賞。而無綫直播《香港中華出口商會七十載呈獻︰國慶七十五周年煙花大匯演》這項盛事，吸引170萬觀眾安坐家中收看，成為上周收視榜冠軍節目。

國慶七十五周年煙花大匯演9月20日晚上9時舉行，共分八幕。（中華出入口商會提供圖片）

無綫公布上周（30日至06日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《國慶七十五周年煙花大匯演》跨平台直播收視最高26.1點（170萬觀眾），踞上周收視榜首；資訊節目《東張西望》最高收視24.5點（159萬觀眾），踞收視榜亞軍；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.1點（137萬觀眾）；陳豪、譚俊彥主演劇集《企業強人》進入第三週，最高收視22.2點（144萬觀眾）；外購劇《玫瑰的故事》最高收視18.1點（118萬觀眾）；林秀怡、廖慧儀等主持《吃貨橫掃港深珠》最高收視12.4點（80萬觀眾）。

《企業強人》的主軸企業是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供，加上物流主題亦貼近港人近年的購買及消費模式，內容既真實亦貼地。。(《企業強人》劇照)

外購劇《玫瑰的故事》最高收視18.1點（118萬觀眾）。(《玫瑰的故事》劇照)

林秀怡、廖慧儀等主持《吃貨橫掃港深珠》最高收視12.4點（80萬觀眾）。

周六晚《剪裁魔法師》最高收視16.5點（107萬觀眾）；《玩轉澳門更多 Fun》最高收視14.7點（95萬觀眾）；《一條麻甩在東莞》最高收視13.9點（90萬觀眾）；《國慶75周年新生代千人合唱賀國慶年青印記》最高收視11點（71萬觀眾）。周日晚《中年好聲音3之大灣區新馬PK戰》最高收視20點（130萬觀眾）；陳貝兒主持《無窮之路IV - 一帶一路》最高收視15.3點（99萬觀眾）。