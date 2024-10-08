「東張女神」鄧凱文再發功　唔曬三點式水着改玩「製服」誘惑

「東張女神」鄧凱文（Eris）去年參選港姐雖然落選，不過就獲安排加入《東張西望》，極速上位的她堪稱是最疏爽的TVB小花，皆因她兩三日就會開心share泳衣照、福利圖，氹得一班網民十分開心。



唔一定睇泳衣先開心，有時玩吓「男友視角」一樣咁正。（IG@thm___）

喔，呢套睡衣好正。（IG@thm___）

唔一定睇泳衣先開心，有時玩吓「男友視角」一樣咁正。（IG@thm___）

今日（7/10）鄧凱文再度發功，但你以為她又分享泳衣就實在「少年你太年輕了」。這次她就一反常態，大玩「男友視角」着緊身睡衣影靚相，抱着毛公仔在床上「碌吓碌吓」，一時扎頭髮，一時躺在床上對鏡頭微笑，一時就扮睇書，睇相猶如第一身視角望住「女朋友」一樣。

鄧凱文大玩「男友視角」，在床上影寫真。（IG@thm___）

鄧凱文大玩「男友視角」，在床上影寫真。（IG@thm___）

鄧凱文大玩「男友視角」，在床上影寫真。（IG@thm___）

鄧凱文大玩「男友視角」，在床上影寫真。（IG@thm___）

鄧凱文大玩「男友視角」，在床上影寫真。（IG@thm___）

鄧凱文「東張女神」一晚三次老是常出現 最後一套緊身衫有古惑

鄧凱文出外採訪，每次都唔同衣着。（資料圖片）

鄧凱文出外採訪，每次都唔同衣着。（資料圖片）

鄧凱文一晚出現三次。（資料圖片）

鄧凱文分享性感火辣照。(ig@thm____)

鄧凱文穿上一件卡其色貼身高衩短裙抱著愛犬。(ig@thm___)

鄧凱文又換上了一套藍色tube dress。(ig@thm____)

「東張女神」鄧凱文好性感呀。（IG@thm___）

相比節目中密實造型，鄧凱文社交網反差極大。（IG：@thm___）