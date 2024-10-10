錦繡安寧劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《錦繡安寧》陸劇又名(長街長、首輔養成手冊)，改編自同名小説。有莫言殤、邱婷、朱琪作為編劇，麥貫之為執導，由張晚意、任敏、此沙、張瑤、蘆芳生、趙子琪、戴嬌倩、吳宇恒領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。《柳舟記》張晚意近年出演多部大熱劇集，今次再三主演古裝劇，搭擋任敏演繹兄妹變戀人的愛情故事！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧锦绣安宁@Weibo

《錦繡安寧》｜劇情大綱

羅府中受冷落的私生子羅慎遠(張晚意 飾)，因為生母是丫鬟而常常受到欺凌。而羅家千金羅宜寧(任敏 飾)自小在別院長大，不受禮節拘束，她不忍周圍的人欺壓「三哥」羅慎遠，於是多次出手相助。她漸漸發現，羅慎遠雖然處境坎坷，卻心思慎密、文武雙全。羅宜寧個性聰明，思想獨到，小時候曾被姨娘陷害，要在外面長大，直到祖母年過六十才被接回羅府，經歷多年在別院的生活以及情傷，她厭倦了在宅邸中受制於人的日子，決心打破舊有的步伐，憑藉自身的能力開店創業，自我獨立。

處境悲慘的羅慎遠想為恩師遭人誣陷而亡尋找真相，一直忍辱負重、韜光養晦，其實暗中運籌帷幄。他很感激羅宜寧待他如家人般溫暖，所以全力支持她渡過開業的困難，願意為她上山下海，羅宜寧也漸漸明白恩師對羅慎遠的意義，二人的感情愈來愈深。在別人眼中，羅慎遠冷漠無情，但他對妹妹羅宜寧卻溫柔體貼，他不但幫助她懲治了傷害親生母親的兇手，而且把店鋪打理得妥妥當當。羅慎遠在她的鼓勵下參加科舉考試，並成功考取功名，成為當朝宰相，揭開了當年的真相，二人終於為恩師平反，一起過上無憂無慮、安寧的生活。

《錦繡安寧》播出時間｜最新追劇日曆

《錦繡安寧》一共有40集，由湖南衛視、騰訊視頻、芒果TV播放。湖南衛視每週一至週四晚間22:00；騰訊影片&芒果TV每日18點會員搶先看，首周會員週四到週日更新2集，首更4集，SVIP搶先看1集。

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《錦繡安寧》｜演員人物關係圖

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《錦繡安寧》｜演員

張晚意 飾 羅慎遠

羅府私生子，文武雙全，心思慎密，想查出恩師被誣陷而亡的真相

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任敏 飾 羅宜寧

羅府別院長大的千金，天資聰敏，以一己之力開店創業

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此沙 飾 陸嘉學

霸道溫柔，專一重感情，但錯過了愛人

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張瑤 飾 林海如