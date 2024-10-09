56歲女星被爆老公30歲破處　勸年輕人擇偶唔好心急

56歲的劉美娟與52歲的張崇德結婚20多年一直恩愛，日前劉美娟接受漢陽主持的新城節目「詩歌有Guide」錄音訪問，被踢爆老公崇德在婚前守身如玉，劉美娟坦白承認，並讚老公：「好乖仔！」

劉美娟接受漢陽訪問，被踢爆老公婚前守身如玉。

劉美娟參選期間，外界形容她是已故藝人翁美玲的翻版。

劉美娟在節目上分享跟崇德的相識經過，又大爆跟對方拍拖僅一天，崇德便向自己求婚，兩人在同年年尾便拉埋天窗，而漢陽則擔任伴郎，可見漢陽跟崇德和劉美娟的友誼相當深厚。

漢陽在節目上笑指當年覺得劉美娟和張崇德大欖都扯唔埋，但兩人原來相當合拍，婚後至今仍相當恩愛，劉美娟表示：「我同崇德都覺得係大欖都扯唔埋，我係演員，佢係唱歌，真係冇諗過，但好感恩，當初我有個拍拖超過十年的男朋友，分手後認識咗崇德，但唔係我主動去認識，我要視為結婚對象先會去開始，之後祈禱同神講要畀我就畀我。」

劉美娟與張崇德拍拖多年一直恩愛。（劉美娟IG）

張崇德是虔誠基督徒。（劉美娟IG）

其實崇德在劉美娟的生命中出現了多年，雙方既是「藝人之家」成員，又結伴拍攝福音節目，「有一日突然有個感覺，呢個人就係你將來結婚對象，而佢都有好強烈感覺，呢個就係你將來妻子，到佢表白，話聽到呢個聲音，我話其實我都聽到，咁大家就好開心，我哋2000年12月31日開始，佢2001年1月1日同我求婚，只係隔咗一日，佢話好似太快，我話都唔係，仲嘥咩時間，咁我哋嗰年年尾11月就結婚。」

二人拍拖第一日，張崇德便求婚。（劉美娟IG）

二人與鄭子誠和劉倩怡好老友。（劉美娟IG）

期間，漢陽還踢爆崇德在婚前守身如玉，翻查資料，劉美娟和張崇德在2001年結婚，當年張崇德已經30歲，劉美娟謂：「佢係我認識嘅基督徒中最虔誠一個，佢要真係老婆先至會做結婚那件事，好乖仔。」劉美娟即謂，「時下年青人都係，唔好心急，婚姻唔係搵一個合適嘅人，而係去做一個合適嘅人，即係要付出同埋愛。」

劉美娟於1985年參加無綫的健美小姐競選獲得季軍入行，參選期間，外界形容她是已故藝人翁美玲的翻版，「我都收到好多佢嘅影迷寫嘅信，佢哋覺我填補咗佢哋（心靈），我都好感恩嗰刻做到呢樣嘢。」

囡囡跟媽咪十足餅印。（劉美娟IG）