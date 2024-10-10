厭世樣小花行騷曬屈機葫蘆型Body　竟因呢個位太豐滿被批累事？

香港電視史上首個時裝設計師真人騷節目《剪裁魔法師》，由胡定欣及袁偉豪擔任主持，一共五集，逢周六晚上八點翡翠台播映。

郭珮文擔任姚子裕（Kev）嘅藝人模特兒。

郭珮文擔任姚子裕（Kev）嘅藝人模特兒。

郭珮文擔任姚子裕（Kev）嘅藝人模特兒。

郭珮文擔任姚子裕（Kev）嘅藝人模特兒。

郭珮文擔任姚子裕（Kev）嘅藝人模特兒。

上集五強設計師順利誕生，分別是王韜棋（Toki）、王竣鋐（Jackson）、姚子裕（Kev）、盧韋謙（Timbee）及羅宇豪（Kyle），殺入決賽的五人將接受兩個指定服裝主題「中性」及「晚裝」挑戰。後晚（12日）播出的第四集，首個「中性」主題比併假電視廣播城舉行，並邀得梁詠琪（Gigi）、Amanda S.、蘇永康、時裝設計師馬偉明（Walter）、造型師郭慶彬（Ricky）擔任星級評審。

郭珮文擔任姚子裕（Kev）嘅藝人模特兒。

化身「鈦金屬戰士」大晒最強Body線條！

化身「鈦金屬戰士」大晒最強Body線條！

化身「鈦金屬戰士」大晒最強Body線條！

梁詠琪都話想要買一套嚟著。

早於決賽前三個星期，五對「設計師藝人配」：Toki＋張馳豪（Aska）、Kev＋郭珮文（Juliana）、Kyle＋邢慧敏、Jackson＋李爾晨、Timbee＋王嘉慧已開始密會備戰，當中Kev的合作藝人雖然由陳楨怡變了郭珮文（Juliana），但Kev仍然處變不驚，並笑言與Juliana會面後直言被Juliana高冷外觀「呃到」：「原來佢實際係好怕醜嘅女仔，仲有少少社恐，我覺得呢樣幾有趣。」由於Kev希望營造cool爆感，故叮囑Juliana行騷時切忌顯露笑容：「佢一笑就帶咗幾分傻氣！」

Aska演繹天使與野獸混合體，大騷麒麟臂兼結實胸腹肌，弗到爆！

Aska演繹天使與野獸混合體，大騷麒麟臂兼結實胸腹肌，弗到爆！

Aska演繹天使與野獸混合體，大騷麒麟臂兼結實胸腹肌，弗到爆！

Aska演繹天使與野獸混合體，大騷麒麟臂兼結實胸腹肌，弗到爆！

Aska演繹天使與野獸混合體，大騷麒麟臂兼結實胸腹肌，弗到爆！

決賽當日，Juliana穿上超貼身水光緞物料製成的套裝，化身「鈦金屬戰士」展現完美玲瓏浮凸婀娜身段，行起A字型天橋全程「厭世樣」，有姿勢有實際兼有氣場。評判們對Juliana演繹的Power Suit大致正評，蘇永康與Gigi大讚衣服物料漂亮，Gigi更揚言「好想買一套自己著」；而Walter和Amanda S.則認為衣服設計敗筆落在Juliana的豐滿下圍，到底原因何在？

李爾晨大騷結實巨胸；梁詠琪同Amanda S.激讚造型好睇爭住話想著！

李爾晨大騷結實巨胸；梁詠琪同Amanda S.激讚造型好睇爭住話想著！

李爾晨大騷結實巨胸；梁詠琪同Amanda S.激讚造型好睇爭住話想著！

李爾晨大騷結實巨胸；梁詠琪同Amanda S.激讚造型好睇爭住話想著！

李爾晨大騷結實巨胸；梁詠琪同Amanda S.激讚造型好睇爭住話想著！

李爾晨大騷結實巨胸；梁詠琪同Amanda S.激讚造型好睇爭住話想著！

李爾晨大騷結實巨胸；梁詠琪同Amanda S.激讚造型好睇爭住話想著！

另一搶焦造型是Aska為Toki示範的「墮天使亞斯嘉」，主概念是天使與野獸混合體，Toki更特意加入二次元、Cosplay元素打造野獸手掌腳掌。Aska演繹造型時大騷麒麟臂兼結實胸腹肌，加上Catwalk步姿雄糾糾夠霸氣，獲Amanda S.激讚舞台感十足！

邢慧敏為Kyle示範Le Smoking吸煙裝。

邢慧敏為Kyle示範Le Smoking吸煙裝。

邢慧敏為Kyle示範Le Smoking吸煙裝。

邢慧敏為Kyle示範Le Smoking吸煙裝。

王嘉慧為Timbee演繹「精神病」造型。

王嘉慧為Timbee演繹「精神病」造型。

邢慧敏為Kyle示範的Le Smoking吸煙裝，由設計師Kyle繼續以其擅長的一布式摺紙剪紙技術打造，引爆Gigi好奇心欲了解衣服合成方法及秘技，大讚夠新穎兼有創意，就連涉獵時裝界50載的Walter也驚嘆：「裁剪概念好勁，我哋都唔識。」

袁偉豪、胡定欣

梁詠琪

Amanda S.

李爾晨為Jackson真空演繹的「城市交響」，最特別之處是被Jackson笑稱是「腰痛之選」、承托力甚高的腰封，加上中門大開、盡騷結實巨胸的設計，相當搶Fo！Jackson笑言因自己飽受腰痛困擾，故想打造具時尚感的腰封配搭服裝，由於造型夠晒型，連強調沒有腰痛問題的Gigi和Amanda S.亦被深深吸引，Amanda S.更激讚：「係我鍾意著嘅嘢，我覺得女仔腰細著corset好靚。」

蘇永康

馬偉明（Walter）