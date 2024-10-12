余文樂患驚恐症停工7年　反而完成呢4年男人畢生夢想！

余文樂最近宣布為TVB綜藝節目《與天地對話》到澳洲參與拍攝，為此TVB官方更隆重其事大做宣傳，近日亦有十分多有關余文樂早年因驚恐症而停工7年的新聞。這幾年余文樂除了幕前工作外，其實也做了相當多別人可能需要花一生才能夠完成的事。

余文樂最近宣布為TVB綜藝節目《與天地對話》到澳洲參與拍攝，為此TVB官方更隆重其事大做宣傳，近日亦十分多有關余文樂早年因驚恐症而停工7年的新聞。（截圖）

余文樂於千禧年因被星探發掘而加入娛樂圈，2010年出演《志明與春嬌》演出備受好評。2016年余文樂與台灣皮帶大王千金王棠云公開戀情，2017年12月更突然宣布結婚，2018年囝囝出世。

2016年余文樂與台灣皮帶大王千金王棠云公開戀情，2017年12月更突然宣布結婚。（IG圖片）

說回他的個人事業，他於2014年創立潮流品牌「MADNESS」，專賣工裝、軍裝等一類衣服。由於當時陳冠希亦擁有個人品牌「CLOT」的關係，余文樂的潮牌「MADNESS」亦經常被用於與「CLOT」比較。創立「MADNESS」後，兩年後余文樂更於內地開設實體店，唯數年後品牌生意漸差，亦有不少網民抱怨品牌多次涉抄襲，在死忠也「不買單」的情況下，最後位於北京三里屯的實體店亦於2023年年頭結業。

余文樂曾創立品牌「MADNESS」。（微博@MADNESS）

「MADNESS」門市結業。（小紅書圖片）

根據一篇2021年報道，余文樂曾於半夜揭自己患上驚恐症三年，即約2019年開始。當年他在IG上寫道：「我三年前突然在飛機上很害怕，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。」還好當年機上有一位醫生在場：「後來空姐幫忙問機上有沒有醫生，剛好有一位外國醫生，他檢查後，給我吃了一點鎮定劑，我才平安渡過這趟旅程。」余文樂也續說，以為經過一年藥物治療已根治驚恐症，但最近又復發。

確實，在余文樂與太太結婚後，他就搬到台灣與太太定居下來，除有關個人品牌的工作外，就幾乎很難再於幕前見到他。要說他在這之前的作品，就真的要數回2017年的《春嬌救志明》、《悟空傳》及《狂獸》和2018年的網絡劇《冒險王衛斯理》。

2010年出演《志明與春嬌》演出備受好評，余文樂與楊千嬅於2017年再拍《春嬌救志明》。（劇照）

2021年左右加密貨幣衍生的NFT炒賣盛行，在經過約半年的前期宣傳，余文樂主理的「ZombieClub Token」於2022年3月15日開賣，當時單價每個0.666ETH，按照當年ETH（每個以太幣$3,300美元左右）計算，即每枚「ZombieClub Token」承惠約港幣$17,252。二手市場開售之後，「ZombieClub Token」更曾創下單日4,925ETH（或約等於7千6百萬港元）交易量，平均賣出價2.07ETH（或約等於3萬2千港元）的驚人成績。

當年NFT炒賣相當盛行。就以余文樂為例，真的可說是一夜暴富。（IG截圖）

當年NFT炒賣相當盛行。就以余文樂為例，真的可說是一夜暴富。（IG截圖）

據計算（NFT｜余文樂ZombieClub三個月後「破發」 持有者割肉蝕一半離場），以「ZombieClub Token」總系列6,666個，每枚售價0.666ETH計算，即他的團隊共可於此次售賣賺得4,439.556ETH。換算做2024年10月的價格，仍約有一千萬美元。

余文樂（IG@lok666）

余文樂的另一成就就是，他也是一位名車和Rolex收藏家。根據2018年一篇報道，當年他共有7輛名車，包括Audi RS6、Lamborghini Huracan，LamborghiniAventador LP700-4，Porsche 911GT3RS，Porsche 911 (Singer Vehicle Design)，Mercedes-Benz G55 AMG，當年他亦賣走其中兩三架套現，亦於2022年入手800萬名車Rolls-Royce Cullinan，時間點剛巧就是推出NFT系列後不久。

余文樂收藏了不少名車。（微博圖片）

2023年，余文樂也以2070萬沽觀塘商廈單位，據報他揸足8年帳蝕逾60萬。

觀塘駿業街中海日升中心。