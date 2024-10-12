歐倩怡賀前夫郭晉安登六贈6字　搵到新工到大學做研究助理

歐倩怡（Cindy）今日為HoyTV「健康關注組」今季最後一集錄影，指今次比第一日錄影時心跳得更快，笑言可能有「大隻男士」吳雲甫加入做主持。她透露已找到新工作，「我同一時間做好多嘅嘢，我喺某間大學做緊Research assistant（研究助理），嚟緊嗰邊開始忙，會recruit（招聘）好多唔同人幫手做研究，會攞佢哋血、其他data（數據）做分析，嚟緊會閉關嗰邊做嘢。」

歐倩怡希望再有機會做節目主持。（梁碧玲 攝）

原來最近已搵到新工作，會到大會做研究助理。（梁碧玲 攝）

提到前夫郭晉安日前60歲生獲大班圈中好友一齊慶祝，Cindy表示有tag對方講生日快樂，她說：「見好多人同佢慶祝，佢開心，我都開心嘅。」會否為對方補祝生日？她說：「我知佢好忙，睇吓約唔約到啦。（會送咩祝福？）祝佢繼續大紅大紫啦！」」她表示一直有跟郭晉安保持聯絡，話題多圍繞小朋友，不介意為小朋友一齊出席聚會。

黃芳雯、歐倩怡、吳雲甫為「健康關注組」今季最後一次錄影。（梁碧玲 攝）

郭晉安60歲生日，歐倩怡亦有tag對方講「生日快樂」。（IG@cindyauau）

郭晉安60歲大壽，獲多位圈中好友一齊慶祝！（IG/@onjai109）

郭晉安60歲大壽，獲多位圈中好友一齊慶祝！（IG/@onjai109）

Cindy在7月暑期帶囡囡去完韓國旅行，現計劃12月聖誕再去一個有雪的地方，而囝囝則繼續留英國讀書。問會否考慮來一次家庭旅行？她說：「一齊去？暫時得我個女，同我爸爸媽媽，睇時間，睇緣份啦。」她表示子女沒有追問二人離婚問題，亦不擔心小朋友在學校被其他同學仔追問，她說：「依家啲朋友好叻好成熟，冇乜特別會問，佢哋讀國際學校，唔太經常睇電視或接觸娛樂圈。而同我其他家長都唔係真係好熟，但都會透過社交媒體講聲加油。」

歐倩怡曾被指炫耀學歷。（IG@cindyauau）