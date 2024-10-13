羅子溢諗定兩年後錫婚點慶祝　仔仔愛的飛撲成甜蜜的負擔

陳山聰、張曦文、羅子溢、陳星妤、羅天宇等人齊為《廉政行動2024》宣傳。（梁碧玲攝）

羅子溢今午為台慶劇《廉政行動2024》宣傳，他接受訪問時透露今次再與《婚後事》嘅女兒飾演父母，與「女兒」闊別一年再見面，羅子溢完完全全感受對方暴風成長，打扮已有少女味，令他不敢聯想到自己女兒長大後的模樣。「想話個女靚又煩，唔靚又煩。因為我都有問過其他朋友點喺佢哋青春期有用資訊，例如有男仔追要點應對，好似應該要細細個就教，不過要同媽咪商量下先。」羅子溢又話之前同郭晉安拍《金式森林》時，都有一齊講湊女經，對方原來用最直接嘅方法教育，但他亦明白要因材施教。

羅子溢話手寫卡已交由「小珍珠」羅翊心負責。（梁碧玲攝）

羅子溢剛與老婆楊茜堯慶祝結婚8周年，他笑言重要關口已過，所以一身輕。「7周年嗰陣，個個都話『有無癢？』所以過咗就無嘢講。我哋去嗰間餐廳係當年擺酒嗰間，之前有一年一路食一路睇煙花，但因為今年有工作在身，所以提早咗。」羅子溢又心意比送禮物更有意義，名牌手袋、飾物唔需要特別日子才送，不過他已經plan定「不遠」嘅10周年。

老婆因為要宣傳新劇，所以提早慶祝結婚周年。（IG圖片）

由於老婆楊茜堯忙於宣傳《黑色月光》，所以羅子溢負責照顧一對仔女，幸好有外母、媽媽幫手，自己主力負責放電同接送。「我好體驗到小朋友無窮嘅電力，同埋我個仔而家好鍾意飛撲、飛坐，如果喺廳瞓着咗，佢一飛坐肋骨都斷。」