鄧麗欣40歲生日宣布喜訊　正式宣布明年進軍紅館開唱：約定你地

近年被封中女天花板的Stephy鄧麗欣，人氣相當高，電影作品大賣，七月初更被爆有新戀情，與高大健碩的「鄭雨盛及李炳憲混合體」男友打得火熱。愛情事業兩得意，Stephy更宣布好消息要圓夢，明年3月進軍紅館開個唱﹗



Stephy去年個人演唱會座無虛席！（資料圖片/梁碧玲攝）

終於等到鄧麗欣開演唱會啦。（資料圖片）

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去年11月，Stephy相隔十六年舉行只此一場的演唱會《STEPHY Therefore I Am》，座無虛席場面墟陷，Stephy全晚唱近30首歌，當中包括《他不准我哭》、《藍鞋子》、《十分愛》、《不要離我太遠》等首首經典，騷後Stephy已坦言下個目標是紅館開唱。

騷後Stephy已坦言下個目標是紅館開唱。（梁碧玲攝）

10月15日中午Stephy在IG上載短片，出席歌迷會為她舉行的生日會時在台上感性發言：Stephy台上說：「我有一份禮物送俾大家，但呢份禮物今日攞唔到住，幾時攞呢？我約定你哋，明年三月⋯⋯」台下歡呼聲雷動，Stephy都忍不住掩面相當激動，此時她眼泛淚光，有fans似乎猜到報以歡呼聲，她掩嘴點頭示意猜對了，全場掌聲。冷靜幾秒後，她續說：「明年三月紅館見！」台下fans立即興奮歡呼，有不少感動抹眼淚。Stephy說：「我嘅生日願望真係好簡單，希望大家以最開心、最健康嘅身體嚟睇我嘅演唱會，嗌大聲啲！」全場尖叫。

歌迷為鄧麗欣舉行生日會，場面熱鬧。（IG：@stboo）

歌迷為鄧麗欣舉行生日會，場面熱鬧。（IG：@stboo）

之後Stephy接受訪問笑言以為會忍得住眼淚，結果還是失守，她說：「其實咁多年無論任何嘅歌迷聚會我都會喊，今年以為自己勁咗，點知都係忍唔住。我覺得好感動，尤其是望住咁多位好熟悉嘅面孔，支持咗我咁多年，我覺得呢一個回饋對於佢哋、對於我自己都係好重要。希望大家得到呢份禮物覺得開心，希望所有fans都買到飛入場，真係好開心，約定大家紅館見。」台下有fans跟住喊，Stephy說：「佢哋可能都諗『終於等到呢一日啦』，見到佢哋開心和感動，對我嚟講真係好重要，令我更加努力去做好呢個演唱會，唔好令佢哋失望。」

歌迷為鄧麗欣舉行生日會，場面熱鬧。（IG：@stboo）

歌迷為鄧麗欣舉行生日會，場面熱鬧。（IG：@stboo）

歌迷為鄧麗欣舉行生日會，場面熱鬧。（IG：@stboo）

Stephy留言：「我從來沒有在生日的時候許下過，只有一直的小信念，不放棄的小堅持。一點一滴的小努力，造就了今天生日可以跟大家宣布的大夢想❤️約定你們！明年3月紅館見😘#你想我唱邊首歌 #明年3月紅館見 #我生日送禮物比大家 #多謝各位肥番 #有好消息當然第一時間通知你地 #多謝公司的支持」

鄧麗欣在生日會宣布進軍紅館。（IG：@stboo）

鄧麗欣在生日會宣布進軍紅館。（IG：@stboo）

Stephy 19歲出道，不少fans都支持她接近十幾年，其實她在生日會fans分享環節，聽到他們的追星故事和見到他們的珍藏品已經好感動，不時見她眼紅紅強忍眼淚。她說：「佢哋好多人都支持咗我十幾年，而我好細個入行，佔咗我人生超過一半時間，全部都同大家一齊渡過。呢啲經歷得來不易，好值得珍惜。」有fans表示因Stephy而找到自己的人生目標、事業、愛情，甚至改善與家人關係。

「相隔咗幾年冇辦生日會，再慶祝好開心，今日好多人嚟咗，有跟咗我好多年嘅歌迷，亦都有新臉孔，非常多謝大家參與。個蛋糕好靚，好有心思。咁多年來收咗好多fans嘅禮物，我送返俾佢哋嘅禮物，除咗係我嘅努力和進步，都諗唔到送乜嘢更加好，所以就趁一個咁好嘅時機同大家宣佈，我相信對佢哋嚟講係最好嘅禮物，就係我明年紅館演唱會。」

鄧麗欣在生日會宣布進軍紅館。（IG：@stboo）

鄧麗欣在生日會宣布進軍紅館。（IG：@stboo）

鄧麗欣在生日會宣布進軍紅館。（IG：@stboo）

STEPHY鄧麗欣與歌迷都相當激動。