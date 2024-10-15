梅媽覃美金拖欠訟費被律政師頒令破產　梅啟明想結婚要靠自己

「香港女兒」梅艷芳於2003年去世，她去世前曾成立信託基金，把遺產分贈予好友劉培基及姪甥。其他的遺產就用作供養梅媽（梅覃美金），若梅媽去世，餘款就會捐出。就此梅媽展開訴訟，希望藉此推翻遺囑，可惜都被判敗訴。

梅媽覃美金曾登報表示與兒子脫離母子關係。（資料圖片）

雖然梅媽多次提出上訴都被駁回，但她仍然可以每個月獲得20萬元的生活費，梅媽與梅艷芳胞兄梅啟明亦因為先後多次拖欠訟費，因而被頒令破產。

梅媽曾登報脫離與梅啟明的母子關係，但梅啟明指母親只是被操控。（資料圖片）

有網民表示事件令他想起有「遺產界KOL」之稱的梅啟明，過去他曾為見梅媽而多次大鬧醫院。（資料圖片）

梅啟明近年負面新聞不斷，除了指控電影公司侵犯商標外，最近就宣布與泰籍女友查頌美（May May）結婚，但正印Joey出面指二人並未離婚，假如梅啟明真的結婚就會犯重婚罪。

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

Joey否認已離婚，並指從未說過要找法律援助辦離婚事宜，只是去諮詢，梅啟明則說：「佢去諮詢，即係申請啦。」（資料圖片）

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）