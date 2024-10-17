最甜美華姐冠軍出山拍劇幫HOY TV倒戈搶收視　三大原因與男神組CP

2010年華姐冠軍，現年39歲的岑麗香曾是無綫當家花旦，在多套劇集裡面擔演女一角色。岑麗香於2016年與圈外老公強強結婚，婚後生了兩個仔仔，便減少了幕前演出，主力照顧家庭。她於2018年親認與無綫已完約，於IG出post宣布離巢，《果欄中的江湖大嫂》是她的告別作。岑麗香同年7月轉投王祖藍旗下。2020年2月，她回歸無綫電視拍攝劇集《寶寶大過天》，之後便沒有再拍劇。

岑麗香KEEP得好好。(IG圖片)

岑麗香KEEP得好好。(IG圖片)

岑麗香KEEP得好好。(IG圖片)

今日有報道指岑麗香下月將夥拍男神陳家樂為HOY TV拍劇，兩人會飾演男女主角組CP。有指製作單位除了以好的劇本吸引兩人，還向兩人出動銀彈政策，兼以誠意打動，終成功游說岑麗香今次「倒戈」出山拍劇對撼娘家無綫，幫手搶收視。岑麗香於8月出席活動時，曾預告年底將會復出拍劇：「其實而家都仲傾緊，而自己都好期待，因為都用咗幾年嘅時候，好用心機去湊小朋友，見佢哋都大咗少少，係時候都想做返自己鍾意嘅嘢，老公都支持嘅，如果到時真係有好消息，就會同大家講。」有指原來她已低調地與HOY TV達成合作協議，為該台首部原創劇擔演女主角。

陳家樂與老婆連詩雅一起拍攝孕照。(ig圖片)

陳家樂與老婆連詩雅一起拍攝孕照。(ig圖片)

陳家樂兒時由嫲嫲撫養成長，因此與長者溝通沒有隔膜。（梁碧玲 攝）

有關報道又指岑麗香擔演的新劇籌備工作已完成得差不多，預計下月初便可正式開機拍攝。今次「頭炮劇」共10集，每集半小時，可說是試水溫看看外界的反應，如果反應理想，日後或會考慮製作長劇。故事以九龍城為背景，帶出該區的溫情人事，反映獅子山下的港人精神。製作方找岑麗香與陳家樂是因為兩人首次合作會有新鮮感。

岑麗香大曬美腿。(ig圖片)