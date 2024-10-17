最靚港姐冠軍韓國大嘆美食令人羨慕　網民憑細節揭食極唔肥真相

現年33歲靚媽陳凱琳 (Grace) 是2013年港姐冠軍，擁有標緻樣貌與Fit爆身材，她為老公鄭嘉穎先後誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，四年抱三為鄭家開枝散葉。陳凱琳雖然已是人妻兼三子之母，但絕無半點師奶味，身材亦未走過樣，多年以來都很Fit。天生纖瘦的她經常在社交網分享自己品嚐各種美食，是一名吃貨，可以盡情吃喝卻從不長肉，予人食極唔肥的感覺，令人十分羨慕。

陳凱琳婚後再穿婚紗。(IG圖片)

陳凱琳身材超Fit。（IG：@ghlchan）

鄭嘉穎、陳凱琳一家五口非常幸福。（IG@ghlchan）

昨日，陳凱琳於IG分享了她到韓國旅遊期間，品嘗韓國美食的照片和短片。片中陳凱琳大啖食韓燒，示範如果吃烤肉可以更好味，她一口咬下去吃得相當滋味。另外她又吃了甜品包，還吃到嘴唇都有奶油，吃得相當滿足。陳凱琳總是在鏡頭前大快朵頤，網民的關注點就落在她食極唔肥的真相，並引起了熱議。有網民表示很羨慕她吃那麼多但身材還這麼好。但亦有不少網民洞悉了鏡頭背後的一面，說出重點：「你看到她吃吃吃了？就兩口」、「就吃那麼兩口，你還真信」。大家都在猜想她在鏡頭前吃兩口而已，並不代表真正的食量，可能私底下吃很少，不再羨慕她吃不胖。

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)

陳凱琳在韓國大嘆美食。(IG圖片)