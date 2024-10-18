「劍神」張家朗原來係機迷！　搵新目標問網民：有咩好玩介紹

「劍神」張家朗早前打機玩《黑神話：悟空》卡關，並上網開po求過關意見，不少「高手」網民都留言過兩招分享心得。事後，網民都大讚「劍神」張家朗貼地，又形容能夠與張家朗討論遊戲而感到開心。「劍神」張家朗竟輸畀「碌棍」 打足兩日上網呻：比賽都冇咁難

7月29日，巴黎奧運會，張家朗於男子花劍個人賽決賽擊敗意大利劍手馬奇（Filippo Macchi），摘下他人生第二面奧運金牌，也成為68年來首位成功衛冕的奧運男子花劍手。（Al Bello/Getty Images）

張家朗你要加油呀！唔好輸！（threads截圖）

所幸的是，經過幾日努力後，張家朗終於打贏了Final Boss通關遊戲！近日張家朗又在threads上發文：「steam有啲咩好玩嘅遊戲介紹」。steam為外國一個大型第三方遊戲平台，玩家可經由平台購買遊戲並下載至電腦或其他平台上遊玩，當中除了大廠之作外，更有相當多數量的獨立出品及個人作品。是為「機迷」必備的遊戲平台，看來張家朗不止是喜歡一兩隻遊戲這麼簡單，而是屬於有一定年資的「機迷」。

張家朗問網民有咩好玩遊戲介紹。（threads截圖 / cheungkalonggggg）

似乎張家朗想玩啲特別少少嘅遊戲。（threads截圖 / cheungkalonggggg）

網民見到帖文後紛紛留言畀意見，有網民就力推2021年遊戲《Hellish Quart》，一隻用按鍵控制角色，模仿古時用劍戰鬥單挑的遊戲。《Hellish Quart》中可選擇不同歷史背景國家的角色，也有不同的，對應的劍和招式使用，當年推出時也曾引起一陣熱潮。不過，「劍神」張家朗留言回覆：「平時練習已經係咁㗎啦喎😂」，相當好笑。

張家朗好平易近人。（threads截圖 / cheungkalonggggg）

其餘也有網民推薦《世紀帝國二：決定版》，《霍格華茲》，《Monster hunter》，《Warframe》甚至是《夏日狂想曲》，《Cities Skyline 2》，《隻狼》。有網民就推薦《黑神話：悟空》，而張家朗亦回覆：「完成咗啦」，獲網民留言：「咁癲！」眾多網民都相當踴躍他們的最愛，不知道張家朗睇完又有沒有心水呢？