巾幗梟雄之懸崖丨47歲男星一人挑戰三角色　激減22磅倒吊曬陽光肌

TVB台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》(《巾幗 4》)將於下周一（21日）起首播，除原有班底黎耀祥、胡定欣的演出令人期待，47歲的蕭正楠更有突破演出，要一人分飾三角，成為「燒腦擔當」！

蕭正楠呢張角色宣傳海報，勁有吸引力。

《巾幗梟雄之懸崖》將於10月21日首播。

去年在台慶劇《破毒強人》中以零表情「無感神探」為賣點的Edwin，這次將180度大反轉，演繹三個性格截然不同的角色，分別是膽小懦弱、自卑心重的鄧桂平，神秘莫測、詭計多端的林茂財，以及童心未泯、樂於助人的龍四海。三個角色會於不同的時間點出奇不意地出現，看似有關係，但實際又找不出任何關係的三人，背後均隱藏了不為人知的動機及故事，故每次出現均令劇情充滿張力。為了增加懸疑感，其中一個角色更會以80歲老人造型現身！

觀乎官方近日發布的角色宣傳海報，林茂財眉宇間殺氣甚重，一看便知是大壞蛋；至於駕著黑框眼鏡的龍四海，雖然樣子看似平易近人，但笑容卻帶有些微詭異感，是讓人猜不透的造型；至於最特別的是鄧桂平，在海報中僅以背脊亮相，大大增加了角色的神秘感及期待值。

蕭正楠一人分飾三角。

有童心未泯、樂於助人的龍四海。

今次對蕭正楠嚟講係演技大挑戰。

而在近日接連播出的預告片中，Edwin角色給予兩位主角柴十七（黎耀祥 飾）及鄧桂嬋（胡定欣飾）極大的危機及壓逼感，Edwin受訪時亦坦言是次演出是「挑戰人性極致」,他說：「今次嘅角色有啲難，亦有啲複雜，因為要飾演鄧桂平、林茂財及龍四海，佢哋性格都好唔同。我其中一個角色同定欣喺劇入面係姊弟關係，我主要係搵佢報仇；另一個身份就係祥哥嘅徒弟，成日同佢針鋒相對，同埋互相數臭對方。」

與黎耀祥同胡定欣有好多對手戲。

蕭正楠與胡定欣有好多對手戲。

除了「角色」及「造型」轉換大挑戰，蕭正楠在劇中還要挑戰不少動作場面；為了增加角色的強悍感及相關說服力，Edwin特意進行地獄式減肥及健身，並於開劇前數個月已開始努力調整飲食及瘋狂做運動，前後足足減掉10公斤（約22磅），其中一場要倒吊做sit up，大騷健碩黝黑的陽光肌，相當專業！

蕭正楠呢個年紀都仲操到咁,勁！

倒吊做sit up。

大騷陽光肌。

蕭工楠為角色勁減22磅。