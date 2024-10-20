北上發展女星搬新屋中伏竟全屋飄屎味　含淚總結睇樓時要注意事項

前無綫藝人「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，賺個盤滿缽滿，成為小富婆。有傳她在上海老家持有最少3幢物業，另外在新西蘭、中山及香港也有置業作投資，她早前就在杭州租住2千呎豪宅，還拍過片帶網民參觀。近日她再搬新屋，可是卻大呻中伏了。

陳嘉佳手勢舞短片。(抖音截圖)

陳嘉佳在社交平台分享之前到澳洲悉尼時拍的Vlog。（小紅書截圖）

陳嘉佳在社交平台分享之前到澳洲悉尼時拍的Vlog。（小紅書截圖）

陳嘉佳在社交網拍片分享了她的新居有不少問題，她留言寫道：「搬家了❗️搬家哪有不瘋的。這都是我租房搬家遇到的問題踩過的坑，最近也是租房季和搬家季，希望大家一定要問清楚，看清楚，再做決定，不然就會像我一樣踩了這麽多坑，踩不完 根本踩不完。」

她指因業主買樓後並未入住，故屋內很多傢俬電器設備包括雪櫃、床、電視機、櫃，甚至連窗簾等都沒有，需要她自行添置。陳嘉佳又謂她要搬廚房用具及電器，以致弄花牆身要花錢修理。而最令她苦惱是屋內竟然瀰漫着屎味，原來是廁所的U形隔氣管出事。她表示：「廁所隔氣問題，因是全新樓，U形隔氣管沒有灌水，灌水後，那『萬年臭味』一湧而出，要去馬桶嘔吐，還有污水倒灌問題，又試過在凌晨三時遇到全廁所淤塞。」令她相當苦惱。

陳嘉佳拍片講新屋中伏。(小紅書)

陳嘉佳拍片講新屋中伏。(小紅書)

陳嘉佳拍片講新屋中伏。(小紅書)

陳嘉佳拍片講新屋中伏。(小紅書)

陳嘉佳拍片講新屋中伏。(小紅書)